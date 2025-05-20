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Россияне атаковали автобус в Херсоне: 5 пострадавших

Ирина БалачукВторник, 20 мая 2025, 09:50
Россияне атаковали автобус в Херсоне: 5 пострадавших
Фото иллюстративное с Getty Images

Оккупанты атаковали пассажирский автобус в Херсоне, в результате чего 5 человек пострадали, транспортное средство имеет значительные повреждения.

Источник: Херсонская ГВА и Херсонская ОВА в Telegram

Дословно городские власти: "Российские террористы атаковали в Днепровском районе пассажирский автобус нашего КП ХКТС (КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис" – ред.). У одной из пассажирок минно-взрывная травма, контузия".

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Детали: В ГВА добавили, пострадавшей 1960 г.р. оказывают необходимую помощь.

Автобус имеет существенные повреждения. 

 
ФотО ГВА

"В связи с высокой активностью вражеских беспилотников временно сокращены маршруты до проспекта Независимости", – говорится в сообщении.

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Дополнено: Позже в Херсонской ОВА добавили, что в больницу обратился еще один пострадавший из-за российского удара по маршрутному такси в Херсоне. 

 
ФотО ГВА

"У 56-летнего мужчины – взрывная травма и контузия. Сейчас медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему", – отметили в ОВА.

Около 10 утра стало известно, что количество пострадавших возросло до пяти.

В частности, в больницу обратилась 45-летняя женщина, а также двое мужчин, которым 62 и 41 год. У пострадавших – взрывные травмы и контузии.

Предыстория:

Херсонбеспилотникитранспорт
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