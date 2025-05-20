Россияне атаковали автобус в Херсоне: 5 пострадавших
Оккупанты атаковали пассажирский автобус в Херсоне, в результате чего 5 человек пострадали, транспортное средство имеет значительные повреждения.
Источник: Херсонская ГВА и Херсонская ОВА в Telegram
Дословно городские власти: "Российские террористы атаковали в Днепровском районе пассажирский автобус нашего КП ХКТС (КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис" – ред.). У одной из пассажирок минно-взрывная травма, контузия".
Детали: В ГВА добавили, пострадавшей 1960 г.р. оказывают необходимую помощь.
Автобус имеет существенные повреждения.
"В связи с высокой активностью вражеских беспилотников временно сокращены маршруты до проспекта Независимости", – говорится в сообщении.
Дополнено: Позже в Херсонской ОВА добавили, что в больницу обратился еще один пострадавший из-за российского удара по маршрутному такси в Херсоне.
"У 56-летнего мужчины – взрывная травма и контузия. Сейчас медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему", – отметили в ОВА.
Около 10 утра стало известно, что количество пострадавших возросло до пяти.
В частности, в больницу обратилась 45-летняя женщина, а также двое мужчин, которым 62 и 41 год. У пострадавших – взрывные травмы и контузии.
Предыстория:
- 17 мая вблизи города Белополье Сумской области российские войска атаковали автобус беспилотником типа "Ланцет", в результате чего погибли 9 человек. Позже стало известно, что это был эвакуационный автобус.
- 23 апреля россияне ударили дроном по автобусу в Марганце. Сначала сообщалось о 9 погибших и 49 раненых. Позже количество жертв этой атаки возросло до 10.