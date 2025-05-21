В России заявили, что Путин побывал на Курщине: в 100 км от границы с Украиной

Глава РФ Владимир Путин якобы во время визита на Курщину. Фото с сайта Кремля

Российские госагентства распространили информацию, что глава Кремля Владимир Путин якобы посетил Курскую область РФ.

Источник: госагентства ТАСС, РИА Новости, пропагандист Павел Зарубин в Telegram и сайт Кремля

Детали: ГосСМИ пишут, что Путин посетил Курскую область "впервые с момента полного освобождения региона", хотя ВСУ опровергали эту информацию и сообщали, что продолжают действовать на территории этой области России.

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Сообщается, что глава РФ якобы побывал в самом Курске, где провел встречу с волонтерами, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Каких-либо доказательств этого ни пресс-служба Путина, ни российские госагентства не приводят.

Пресс-служба Путина убеждает, что этот стол, шторы и конфеты находятся в Курской области РФ ФОТО С САЙТА КРЕМЛЯ

Сайт Кремля опубликовал 7 фотографий Путина за белим столом с чашками и конфетами и сообщил, что якобы в ходе рабочей поездки правитель РФ также побывал в городе Курчатов, где провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области.

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Пропагандист Павел Зарубин, который ранее снимал фильм о 25-летнем правлении Путина, опубликовал видео, на котором глава Кремля сидит за столом на фоне штор и в окружении каких-то людей. Где и когда это снято, не понятно.

Пресс-служба Путина уверяет, что глава РФ побывал на Курщине, но каких-то доказательств этого нет ФОТО С САЙТА КРЕМЛЯ

По данным РИА Новости, Путин во время этого визита заявил, что "противник все еще пытается двигаться в сторону границы России", но при этом "поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой".

Для справки: Курская АЭС-2 находится приблизительно в 100 км от границы с Украиной.

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