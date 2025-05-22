Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил о намерении создать «буферную зону» на границе с Украиной

Станислав ПогориловЧетверг, 22 мая 2025, 18:02
Путин заявил о намерении создать «буферную зону» на границе с Украиной
Владимир Путин, фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин в четверг сообщил своим чиновникам по видеосвязи о принятии решения создать "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"

Прямая речь Путина: "Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы (с Украиной - ред.)".

Реклама:

Детали: По его словам, военные страны-агрессора сейчас эту задачу сейчас решают". Путин не предоставил других деталей этого решения.

Предыстория:

Путинроссийско-украинская войнаграницаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Владелец бизнес-центра "Парус" и гостиницы "Украина" покупает Международный выставочный центр
Путин заявил о намерении создать «буферную зону» на границе с Украиной
ТЦК: На Львовщине группа мужчин избила солдата, который оповещал граждан
ЕС разрабатывает альтернативу переговорам о вступлении Украины в обход вето Орбана
Оппозиционный кандидат в президенты Польши пообещал не пустить Украину в НАТО
Еврокомиссия приняла переходные меры после отмены "торгового безвиза" с Украиной
Все новости...
Россия обстреляла Константиновку и Райгородок: погибли две гражданские женщины, еще две – ранены
Туск не подтвердил, что Трамп передавал лидерам ЕС слова Путина о "победе"
Оппозиционный кандидат в президенты Польши пообещал не пустить Украину в НАТО
ГУР: Украина передала РФ список на обмен в формате "1000 на 1000"
Последние новости
19:27
Британия передала Маврикию архипелаг Чагос, где расположена военная база США
19:17
"Почти три года не выходили из дома": из оккупации вернули 9 детей
19:11
В Украине три новых завода будут производить дефицитный биометан
18:52
Каллас в Белграде призвала Сербию сделать "стратегический выбор" между Западом и Востоком
18:37
Владелец бизнес-центра "Парус" и гостиницы "Украина" покупает Международный выставочный центр
18:32
"Киви" из Новой Зеландии: как 20-летний иностранец приехал воевать за Украину, прочитав новости
18:28
В Молдове подтвердили, что передали в ЕС "вступительные" документы без согласия Венгрии
18:26
В Киевской области мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 6-летней дочери товарища: его задержали
18:16
ГУР: Украина передала РФ список на обмен в формате "1000 на 1000"
18:07
Россияне ударами артиллерии убили мужчину и женщину в Бериславе на Херсонщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: