Правитель России Владимир Путин в четверг сообщил своим чиновникам по видеосвязи о принятии решения создать "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"

Прямая речь Путина: "Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы (с Украиной - ред.)".

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Детали: По его словам, военные страны-агрессора сейчас эту задачу сейчас решают". Путин не предоставил других деталей этого решения.

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