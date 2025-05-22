Путин заявил о намерении создать «буферную зону» на границе с Украиной
Четверг, 22 мая 2025, 18:02
Правитель России Владимир Путин в четверг сообщил своим чиновникам по видеосвязи о принятии решения создать "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"
Прямая речь Путина: "Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы (с Украиной - ред.)".
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Детали: По его словам, военные страны-агрессора сейчас эту задачу сейчас решают". Путин не предоставил других деталей этого решения.
Предыстория:
- Путину 26 апреля отчитались, что якобы "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.
- Позже Генштаб ВСУ заверил, что сообщение представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.
- 21 мая российские госагентства распространили информацию, что глава Кремля Владимир Путин якобы посетил Курскую область РФ.