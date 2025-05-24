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Зеленский анонсировал третий этап обмена пленными

Катерина ТищенкоСуббота, 24 мая 2025, 19:59
Зеленский анонсировал третий этап обмена пленными
освобожденные из плена 24 мая, фото СБУ

Президент Владимир Зеленский анонсировал в воскресенье третий этап обмена пленными с Россией.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Обмен сегодня продолжили. Домой вернули еще 307 наших воинов. Рядовые и сержанты. Большинство – Вооруженные Силы Украины, есть также Нацгвардия, Государственная пограничная служба. Из всех этих людей 273 попали в плен в Донецкой области, значительная часть – еще в 2022 году, также с территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, Луганщины. Всего за два дня обменов уже дома 697 украинцев.

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Завтра третий этап. Должны освободить в эти дни тысячу наших людей".

Детали: В то же время президент подчеркнул, что задачей является освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России, "и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства".

Президент также вспомнил о российских обстрелах Киева и других городов и подчеркнул, что "Россия каждый день наполняет горем, убийствами, просто затягивает войну". Он призвал США, Европу и других партнеров к жесткой реакции.

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"Украина готова к любой форме дипломатии, которая даст результат. Мы готовы ко всем шагам, которые смогут гарантировать реальную безопасность. Именно Россия ни к чему не готова. Следующая неделя должна быть временем активности ради нового давления на Россию, то есть ради мира", – сказал он.

Предыстория:

  • В пятницу Украина и Россия провели первую часть договоренности об обмене 1000 на 1000, в рамках которой удалось вернуть 390 человек. Из них 270 военных и 120 гражданских лиц.
  • В субботу еще 307 украинских защитников вернули из российского плена. Все они – мужчины рядового и сержантского состава.

Зеленскийобменпленные
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