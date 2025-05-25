Украина находится под массированной комбинированной атакой врага

В ночь на 25 мая Россия осуществляет массированную комбинированную атаку по Украине, используя ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Взрывы зафиксированы в нескольких областях.

Источник: воздушные силы ВСУ

Детали: В течение ночи российские войска атакуют Украину большим количеством ударных беспилотников, а также выпустили крылатые ракеты воздушного и морского базирования из акваторий Каспийского и Черного морей.

Реклама:

карта воздушных тревог

Предыстория: