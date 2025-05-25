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Украина находится под массированной комбинированной атакой врага

Иван ДьяконовВоскресенье, 25 мая 2025, 02:27
Украина находится под массированной комбинированной атакой врага

В ночь на 25 мая Россия осуществляет массированную комбинированную атаку по Украине, используя ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Взрывы зафиксированы в нескольких областях.

Источник: воздушные силы ВСУ

Детали: В течение ночи российские войска атакуют Украину большим количеством ударных беспилотников, а также выпустили крылатые ракеты воздушного и морского базирования из акваторий Каспийского и Черного морей.

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карта воздушных тревог
карта воздушных тревог

Предыстория: 

ракетный ударРосcиявоздушная тревогабеспилотники
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