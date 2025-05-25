Украина находится под массированной комбинированной атакой врага
Воскресенье, 25 мая 2025, 02:27
В ночь на 25 мая Россия осуществляет массированную комбинированную атаку по Украине, используя ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Взрывы зафиксированы в нескольких областях.
Источник: воздушные силы ВСУ
Детали: В течение ночи российские войска атакуют Украину большим количеством ударных беспилотников, а также выпустили крылатые ракеты воздушного и морского базирования из акваторий Каспийского и Черного морей.
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Предыстория:
- Около двух часов ночи 25 мая российские войска осуществили пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
- 25 мая в 01:55 Воздушные силы Украины сообщили о пусках россиянами крылатых ракет с бортов Ту-95МС и ТУ-160 по территории Украины.
- В небе над столицей зафиксированы десятки вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уже уничтожили часть целей, однако новые дроны продолжают заходить в воздушное пространство столицы.
- В ночь на 25 мая в Харькове прогремела серия взрывов. Известно о пожаре на месте одного из прилетов.
- Киев подвергся массированной атаке российских беспилотников. В результате падения обломков дронов в нескольких районах столицы пострадали по меньшей мере семь человек, повреждены жилые здания.