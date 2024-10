Нидерланды официально подтвердили поступление F-16 в Украину

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.

Источник: министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х по итогам визита в Украину, министр обороны Украины Рустем Умеров, которого цитирует Минобороны

For the first time, I can officially announce that the first Dutch F-16s have been delivered to Ukraine.



This is urgently needed. In Kharkiv, I saw the damage from Russian airstrikes and heard frequent air raid alarms.



The rest of the 24 jets will follow in the coming months. pic.twitter.com/Oq6IbxQyWP

