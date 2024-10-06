Нидерланды официально подтвердили поступление F-16 в Украину

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.

Источник: министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х по итогам визита в Украину, министр обороны Украины Рустем Умеров, которого цитирует Минобороны

For the first time, I can officially announce that the first Dutch F-16s have been delivered to Ukraine.



This is urgently needed. In Kharkiv, I saw the damage from Russian airstrikes and heard frequent air raid alarms.



The rest of the 24 jets will follow in the coming months. pic.twitter.com/Oq6IbxQyWP Реклама: October 6, 2024

Прямая речь Брекельманса: "Впервые я могу официально объявить, что первые голландские истребители F-16 доставлены в Украину.

Это было крайне необходимо. В Харькове я видел повреждения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги.

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Остальные из 24 самолетов прибудут в ближайшие месяцы".

Детали: Нидерландский министр также заявил, что во время визита в Харьков и Киев объявляет о Плане действий по беспилотникам.

"Благодаря 400 миллионам евро мы предоставим современные беспилотники для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах", - отметил он.

Вместе с тем, министр обороны Рустем Умеров по итогам переговоров с делегацией Нидерландов во главе с Брекельмансом заявил, что самолеты F-16 в украинском небе – свидетельство непоколебимой поддержки со стороны народа и правительства Нидерландов.

Прямая речь Умерова: "Искренне благодарен за комплексную помощь, которую Нидерланды предоставляют для защиты от российской агрессии. Самолеты F-16 в нашем небе – свидетельство непоколебимой поддержки со стороны народа и правительства Королевства.

Договорились укреплять сотрудничество в рамках авиационной коалиции. В частности, по обучению экипажей и поставок вооружения и запчастей для самолетов. Вместе с командой призвали партнеров еще больше инвестировать в украинское оборонное производство".

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