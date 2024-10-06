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Нидерланды официально подтвердили поступление F-16 в Украину

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 октября 2024, 21:30
Нидерланды официально подтвердили поступление F-16 в Украину
самолеты F-16, фото Getty Images

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подтвердил, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.

Источник: министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети Х по итогам визита в Украину, министр обороны Украины Рустем Умеров, которого цитирует Минобороны

Прямая речь Брекельманса: "Впервые я могу официально объявить, что первые голландские истребители F-16 доставлены в Украину.

Это было крайне необходимо. В Харькове я видел повреждения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги.

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Остальные из 24 самолетов прибудут в ближайшие месяцы".

Детали: Нидерландский министр также заявил, что во время визита в Харьков и Киев объявляет о Плане действий по беспилотникам.

"Благодаря 400 миллионам евро мы предоставим современные беспилотники для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах", - отметил он.

Вместе с тем, министр обороны Рустем Умеров по итогам переговоров с делегацией Нидерландов во главе с Брекельмансом заявил, что самолеты F-16 в украинском небе – свидетельство непоколебимой поддержки со стороны народа и правительства Нидерландов.

Прямая речь Умерова: "Искренне благодарен за комплексную помощь, которую Нидерланды предоставляют для защиты от российской агрессии. Самолеты F-16 в нашем небе – свидетельство непоколебимой поддержки со стороны народа и правительства Королевства.

Договорились укреплять сотрудничество в рамках авиационной коалиции. В частности, по обучению экипажей и поставок вооружения и запчастей для самолетов. Вместе с командой призвали партнеров еще больше инвестировать в украинское оборонное производство".

Предыстория:

  • 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.
  • Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.
  • Генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по российской территории.
  • Истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.

Нидерландыавиапомощь Украине
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