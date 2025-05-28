Умеров передал России документ о позиции Украины на переговорах и ожидает их "меморандум"
Министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, передал РФ документ, который отражает украинскую позицию и ожидает их "меморандум" в ответ.
Источник: Умеров в Facebook
Детали: Министр отметил, что российская сторона пыталась затянуть передачу Украине документа с их видением шагов к прекращению огня, впрочем давление сработало.
Россияне сообщили о написании "меморандума" после жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, – добавил Умеров.
Прямая речь: "Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию. Они получили этот документ.
Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны".
Детали: Умеров добавляет, что российская сторона имеет еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать Украине для обработки их документ (РФ предложила провести второй раунд переговоров 2 июня – УП).
Прямая речь: "Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встречи сторон должны давать результат. Именно поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена.
Российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена. Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной".
Что предшествовало:
- 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной. Первый заместитель министра иностранных дел, член украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле Сергей Кислица рассказывал, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Мединский напрямую угрожал украинской стороне.
- Глава Кремля Владимир Путин 19 мая заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. Первый замминистра иностранных дел, член украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле Сергей Кислица рассказывал, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Владимир Мединский напрямую угрожал украинской стороне.
- 19 мая Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума. "Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение", – сказал он.
- 23 мая Зеленский сообщил: то, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня – это издевательство над всем миром.
- 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня.