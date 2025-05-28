РФ предлагает Украине провести следующий раунд переговоров 2 июня в Стамбуле – Лавров
Среда, 28 мая 2025, 19:20
Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник: ТАСС со ссылкой на Лаврова
Детали: По словам Лаврова, российская сторона якобы "оперативно" разработала меморандум, "который излагает позицию РФ по всем аспектам надежного преодоления первопричин".
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Делегация РФ во главе с Владимиром Мединским готова представить его украинской стороне во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Что предшествовало:
- Глава Кремля Владимир Путин 19 мая заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. Первый замминистра иностранных дел, член украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле Сергей Кислица рассказывал, что представители РФ вели себя как гангстеры, а глава их делегации Владимир Мединский напрямую угрожал украинской стороне.
- 19 мая Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума. "Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение", – сказал он.
- 23 мая Зеленский сообщил: то, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня – это издевательство над всем миром.