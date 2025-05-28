РФ предлагает Украине провести следующий раунд переговоров 2 июня в Стамбуле – Лавров

Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: ТАСС со ссылкой на Лаврова

Детали: По словам Лаврова, российская сторона якобы "оперативно" разработала меморандум, "который излагает позицию РФ по всем аспектам надежного преодоления первопричин".

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Делегация РФ во главе с Владимиром Мединским готова представить его украинской стороне во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.

Что предшествовало: