Силы обороны: Несмотря на объявленное Путиным "перемирие" бои на фронте продолжаются

Несмотря на заявления об объявленном Кремлем ко Дню победы "режиме прекращения огня" российские оккупационные войска продолжают штурмы и обстрелы на ряде отрезков фронта, в частности на Покровском, Торецком, Лиманском, Волчанском, Краматорском и Новопавловском направлениях.

Источник: спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона 8 мая

Прямая речь: "Враг менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений утром не было. Но были активные боевые действия на ряде направлений, поэтому о каком-то перемирии мы не говорим.

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Были штурмовые действия с полуночи, когда они якобы объявили перемирие, на Лиманском направлении, на Волчанском, непосредственно в городе Волчанск, на Краматорском направлении – в Часовом Яру, на Торецком направлении в городе Торецк и в Щербинке, на Покровском направлении – активные попытки продвигаться по всему фронту. И то же самое на Новопавловском. Поэтому говорить о том, что они сами провозгласили какое-то перемирие, как мы видим, его не заметно на фронте, его не заметно в тылу".

Детали: Офицер отметил, что Покровское направление остается одним из самых горячих. Сейчас там продолжаются оборонительные бои со стороны украинских войск. Российские войска пытаются проводить штурмовые действия к западу от города, к востоку от городской агломерации – это трасса Покровск - Константиновка, и немного южнее на подкрепление усилий, которые они делают на Новопавловском направлении.

Прямая речь: "В целом 65 (боевых столкновений) – это еще не так много, как было в некоторые прошлые дни, но это самое интенсивное направление, самый интенсивный участок фронта сейчас. И россияне не оставляют своих попыток так или иначе улучшить свое тактическое положение вокруг города: или пересечь трассу Покровск - Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими городами, или выйти на трассу в Павлоград... или как-то помочь тем войскам, которые сейчас пытаются дойти по Новопавловскому направлению до границы с Днепропетровской областью, что по состоянию на сейчас, в принципе им не удается. И, как они планировали, к 9 мая не удастся".

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Что предшествовало: По данным Воздушных сил ВСУ, с начала суток 8 мая вражеских дронов в воздухе не зафиксировано, однако противник активизировал удары тактической авиацией. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов КАБами по Сумской области ночью 8 мая.

Предыстория: