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Силы обороны: Несмотря на объявленное Путиным "перемирие" бои на фронте продолжаются

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 мая 2025, 11:49
Силы обороны: Несмотря на объявленное Путиным перемирие бои на фронте продолжаются
иллюстративное фото из Facebook Генштаба

Несмотря на заявления об объявленном Кремлем ко Дню победы "режиме прекращения огня" российские оккупационные войска продолжают штурмы и обстрелы на ряде отрезков фронта, в частности на Покровском, Торецком, Лиманском, Волчанском, Краматорском и Новопавловском направлениях.

Источник: спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона 8 мая

Прямая речь: "Враг менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений утром не было. Но были активные боевые действия на ряде направлений, поэтому о каком-то перемирии мы не говорим.

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Были штурмовые действия с полуночи, когда они якобы объявили перемирие, на Лиманском направлении, на Волчанском, непосредственно в городе Волчанск, на Краматорском направлении – в Часовом Яру, на Торецком направлении в городе Торецк и в Щербинке, на Покровском направлении – активные попытки продвигаться по всему фронту. И то же самое на Новопавловском. Поэтому говорить о том, что они сами провозгласили какое-то перемирие, как мы видим, его не заметно на фронте, его не заметно в тылу".

Детали: Офицер отметил, что Покровское направление остается одним из самых горячих. Сейчас там продолжаются оборонительные бои со стороны украинских войск. Российские войска пытаются проводить штурмовые действия к западу от города, к востоку от городской агломерации – это трасса Покровск - Константиновка, и немного южнее на подкрепление усилий, которые они делают на Новопавловском направлении.

Прямая речь: "В целом 65 (боевых столкновений) – это еще не так много, как было в некоторые прошлые дни, но это самое интенсивное направление, самый интенсивный участок фронта сейчас. И россияне не оставляют своих попыток так или иначе улучшить свое тактическое положение вокруг города: или пересечь трассу Покровск - Константиновка, чтобы усложнить сообщение между этими городами, или выйти на трассу в Павлоград... или как-то помочь тем войскам, которые сейчас пытаются дойти по Новопавловскому направлению до границы с Днепропетровской областью, что по состоянию на сейчас, в принципе им не удается. И, как они планировали, к 9 мая не удастся".

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Что предшествовало: По данным Воздушных сил ВСУ, с начала суток 8 мая вражеских дронов в воздухе не зафиксировано, однако противник активизировал удары тактической авиацией. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов КАБами по Сумской области ночью 8 мая.

Предыстория:

войнаРосcия
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