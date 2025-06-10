В Киеве из-за российской атаки погибла женщина

Один человек погиб в результате российского комбинированного удара по Киеву ночью 10 июня.

Источник: глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, Киевская городская прокуратура

Прямая речь Ткаченко: "Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе".

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Детали: Ранее мэр столицы сообщил, что в общем из-за российского удара пострадали 6 человек.

"В стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших. Четырем оказали помощь амбулаторно", – отметил Кличко.

Обновлено: Столичная прокуратура уточняет, что погибшей было 72 года. Она жила в частном секторе Оболонского района города.

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Женщину нашли возле ее разрушенного дома.

фото прокуратуры

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

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