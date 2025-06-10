Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве из-за российской атаки погибла женщина

Ирина Балачук, Валентина РоманенкоВторник, 10 июня 2025, 13:31
В Киеве из-за российской атаки погибла женщина
Последствия российской атаки в Оболонском районе Киева. Фото Богдана Кутепова, УП

Один человек погиб в результате российского комбинированного удара по Киеву ночью 10 июня.

Источник: глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, Киевская городская прокуратура

Прямая речь Ткаченко: "Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе".

Реклама:

Детали: Ранее мэр столицы сообщил, что в общем из-за российского удара пострадали 6 человек.

"В стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших. Четырем оказали помощь амбулаторно", – отметил Кличко.

Обновлено: Столичная прокуратура уточняет, что погибшей было 72 года. Она жила в частном секторе Оболонского района города.

РЕКЛАМА:

Женщину нашли возле ее разрушенного дома.

 
фото прокуратуры

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Предыстория:

Киевбеспилотникиракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Фицо заявил, что в авторитарных странах экономика более эффективна, чем в демократических
В Австрии произошла стрельба в школе: ученик открыл огонь в классах и совершил суицид
фотоРоссияне ночью повредили Софийский собор и Одесскую киностудию
опросУкраинцы ответили, готовы ли к территориальным уступкам ради мира и гарантий безопасности
фото Российский удар повредил здание возле представительства ЕС в Киеве
фотоИзраиль депортировал Грету Тунберг, которая пыталась попасть в Газу
Все новости...
Киев
Кличко выбрал кандидата на должность нового секретаря Киевсовета
В Киеве от российской атаки пострадал стадион "Спартак"
Россияне ночью повредили Софийский собор и Одесскую киностудию
Последние новости
15:52
Чемпионская арифметика: сколько миллионов заработал за боксерскую карьеру Виталий Кличко
15:48
Ученые нашли способ диагностировать у людей непереносимость глютена быстрее и проще
15:40
В Одессе командир отделения ТЦК с сообщником требовали взятку за снятие с розыска
15:14
Почему в некоторых школах продолжают вручать медали, и что они теперь означают? Объяснили в МОН
15:14
ГУР подтвердило подлинность фото с надписью "Слава России" на теле освобожденного из плена военного
15:06
Фицо заявил, что в авторитарных странах экономика более эффективна, чем в демократических
14:56
Во Франции ученик зарезал школьную помощницу во время проверки рюкзаков
14:40
Поставки бензина из России обвалились вдвое
14:37
Почему одни люди более уязвимы к психическим расстройствам, чем другие? Ученые нашли ответы в генах близнецов
14:25
фотоКличко выбрал кандидата на должность нового секретаря Киевсовета
Все новости...
Реклама:
Реклама: