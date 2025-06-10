В Киеве из-за российской атаки погибла женщина
Один человек погиб в результате российского комбинированного удара по Киеву ночью 10 июня.
Источник: глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, Киевская городская прокуратура
Прямая речь Ткаченко: "Сегодняшняя атака на Киев унесла жизнь женщины в Оболонском районе".
Детали: Ранее мэр столицы сообщил, что в общем из-за российского удара пострадали 6 человек.
"В стационарах медучреждений города находятся двое пострадавших. Четырем оказали помощь амбулаторно", – отметил Кличко.
Обновлено: Столичная прокуратура уточняет, что погибшей было 72 года. Она жила в частном секторе Оболонского района города.
Женщину нашли возле ее разрушенного дома.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.
Предыстория:
- По данным Воздушных сил, Россия применила для атаки 315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет Искандер-К. Основным направлением удара этой ночью стал Киев.
- Отмечается, что ПВО уничтожила все ракеты и 213 вражеских БпЛА, еще 64 дрона были локационно потеряны/подавлены РЭБ. В то же время зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения в 11 локациях и падение обломков в 16 локациях.
- Сообщалось, что в результате массированной российской атаки ночью 10 июня в Киеве пострадали 4 человека, повреждены жилые дома, бизнес-центр, склады и железная дорога, уничтожены авто, а также возникло около 10 пожаров.