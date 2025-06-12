Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил россиян с днем России и заявил, что Америка "стремится к конструктивному взаимодействию с РФ в целях достижения прочного мира между Россией и Украиной".

Источник: обращение Рубио на сайте Госдепа

Прямая речь: "От имени американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России.

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Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке российского народа, который продолжает развивать свои устремления к светлому будущему. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с Российской Федерацией в целях достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать укреплению взаимовыгодных отношений между нашими странами".

Напомним: По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери РФ в войне превысили 1 миллион солдат убитыми и ранеными.