В Татарстане заявили об атаке БпЛА на Елабугу, где производят "Шахеды"
Глава российской республики Татарстан Рустам Минниханов заявил об атаке украинских беспилотников по Елабужскому району, в котором россияне наладили производство ударных БпЛА.
Источник: Минниханов в Telegram, "Медуза", соцсети
Детали: По словам главы Татарстана, при ликвидации БпЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, на месте возник пожар, который уже потушили.
Минниханов заявил, что в результате погиб рабочий, всего пострадали 13 человек.
Как пишет "Медуза", в соцсетях появилась видеозапись пожара, произошедшего на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Судя по записи, пожар произошел в районе корпусов автозаводов Aurus и "Соллерс".
"Астра" отмечает, что в местных чатах работники экономической зоны "Алабуга" в Татарстане сообщают об эвакуации. На одном из видео, предположительно, снятом в районе Елабуги, виден густой дым на автомобильной парковке.
В Елабуге расположен российский военный завод по производству ударных беспилотников типа "Шахед", построенный в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга".
Предыстория:
- С апреля 2024 года особую экономическую зону "Алабуга" дроны атаковали неоднократно.
- Последняя атака была в апреле этого года.
- 10 июня российские власти заявили о массированной атаке беспилотников – взрывы слышали в Нижнекамске и Елабуге, где собирают БпЛА типа "Шахед".