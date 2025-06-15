В Татарстане заявили об атаке БпЛА на Елабугу, где производят "Шахеды"

заявлено как последствия атаки БПЛА в Елабуге, фото из соцсетей

Глава российской республики Татарстан Рустам Минниханов заявил об атаке украинских беспилотников по Елабужскому району, в котором россияне наладили производство ударных БпЛА.

Источник: Минниханов в Telegram, "Медуза", соцсети

Детали: По словам главы Татарстана, при ликвидации БпЛА обломки аппарата упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, на месте возник пожар, который уже потушили.

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Минниханов заявил, что в результате погиб рабочий, всего пострадали 13 человек.

Как пишет "Медуза", в соцсетях появилась видеозапись пожара, произошедшего на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Судя по записи, пожар произошел в районе корпусов автозаводов Aurus и "Соллерс".

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"Астра" отмечает, что в местных чатах работники экономической зоны "Алабуга" в Татарстане сообщают об эвакуации. На одном из видео, предположительно, снятом в районе Елабуги, виден густой дым на автомобильной парковке.

В Елабуге расположен российский военный завод по производству ударных беспилотников типа "Шахед", построенный в 2023 году в особой экономической зоне "Алабуга".

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