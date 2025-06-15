В результате ударов Ирана по Израилю погибли 5 украинцев, из них трое детей – МИД
В результате иранских ударов по Израилю, по предварительным данным, погибли пять украинских граждан, среди которых – трое детей.
Источник: МИД Украины в комментарии Радио Свобода
Дословно: "По предварительной информации посольства Украины в Израиле, 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям погибли пять граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей.
Личности погибших в настоящее время устанавливаются. Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших".
Что предшествовало: 15 июня посольство Украины в Израиле после атаки Ирана на эту страну выразило надежду, что западный мир объединится и решит положить конец террористической политике "оси зла".
Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана и его военных объектов.
- Сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно". Вскоре Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.
- В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения.
- В ночь на 15 июня Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.