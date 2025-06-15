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В результате ударов Ирана по Израилю погибли 5 украинцев, из них трое детей – МИД

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 июня 2025, 19:11
В результате ударов Ирана по Израилю погибли 5 украинцев, из них трое детей – МИД
Разрушения в городе Бат-Ям в Израиле 15 июня, фото: AFP via Getty Images

В результате иранских ударов по Израилю, по предварительным данным, погибли пять украинских граждан, среди которых – трое детей.

Источник: МИД Украины в комментарии Радио Свобода

Дословно: "По предварительной информации посольства Украины в Израиле, 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям погибли пять граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей.

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Личности погибших в настоящее время устанавливаются. Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших".

Что предшествовало: 15 июня посольство Украины в Израиле после атаки Ирана на эту страну выразило надежду, что западный мир объединится и решит положить конец террористической политике "оси зла".

Предыстория:

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ИзраильИранМИД
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