Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нардепы проголосовали за отставку Костина

Валентина РоманенкоВторник, 29 октября 2024, 16:05
Нардепы проголосовали за отставку Костина
Костин в Раде 29 октября. фото из ТГ Железняка

Верховная Рада дала согласие на увольнение с должности генерального прокурора Андрея Костина.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" проголосовали 255 нардепов.

Реклама:

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о предоставлении согласия на увольнение главой государства Костина с должности генпрокурора 28 октября.

Костин заявил, что подает в отставку после заседания СНБО 22 октября. Этому предшествовал ряд разоблачений прокуроров в получении безосновательных льгот и инвалидности.

По данным УП, в Офисе президента еще не определились с преемником Костина (ищут "чистого и незашкваренного" кандидата), выполнять эти обязанности будет его первый заместитель Алексей Хоменко.

Костин АндрейОфис генпрокурораВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Президент собрал Ставку: обсудили, как бороться с нашествием "Шахедов"

В «Резерв+» начали тестирование онлайн-отсрочек: кто получит первым

Россия затягивает процесс передачи тела журналистки Рощиной Украине – нардеп

Кагарлыкское дело: Апелляционный суд подтвердил приговор экс-полицейским, которые изнасиловали женщину

документ (обновлено)Печерский суд удовлетворил иск Углавы к ЦПК и обязал Шабунина опровергнуть информацию

В Молдове завершили подсчет голосов: победила действующий президент Санду

Все новости...
Костин Андрей
Зеленский внес в Раду представление на увольнение Костина
Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора
Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование
Последние новости
22:17
Армия РФ запустила ударные БпЛА: тревога в нескольких областях
22:06
Киевский "Тризуб" снялся с чемпионата Украины по хоккею из-за финансовых трудностей
21:49
видеоПолиция показала видео российского удара КАБами по Харькову
21:26
фото, видеоПрезидент обсудил с главой МИД Германии военную поддержку Украины
21:24
Литва хочет запретить службу в армии литовцам с двойным гражданством РФ или Беларуси
21:22
видеоЗеленский: На Курщине уже 11 тысяч военных из Северной Кореи
21:07
Футбол"Шахтер" объявил список игроков на матч Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз"
20:47
Президент собрал Ставку: обсудили, как бороться с нашествием "Шахедов"
20:46
фотоУкраина получила от Литвы полтысячи пикапов и миноискателей
20:45
ИИ-Стартап Physical Intelligence привлек $400 млн от Безоса и OpenAI
Все новости...
Реклама:
Реклама: