Нардепы проголосовали за отставку Костина

Верховная Рада дала согласие на увольнение с должности генерального прокурора Андрея Костина.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" проголосовали 255 нардепов.

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о предоставлении согласия на увольнение главой государства Костина с должности генпрокурора 28 октября.

Костин заявил, что подает в отставку после заседания СНБО 22 октября. Этому предшествовал ряд разоблачений прокуроров в получении безосновательных льгот и инвалидности.

По данным УП, в Офисе президента еще не определились с преемником Костина (ищут "чистого и незашкваренного" кандидата), выполнять эти обязанности будет его первый заместитель Алексей Хоменко.