Российский удар по Киеву: за ночь и утро из-под завалов достали 12 погибших, в общем жертв уже 28

Спасатели достали из-под завалов разрушенного российской ракетой 9-этажного дома в Киеве тела еще 12 погибших, таким образом количество жертв этой атаки возросло до 28.

Источник: ГСЧС в Telegram, спикер ГСЧС Светлана Водолага в комментарии "Украинской правде", начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Детали: Сначала ГСЧС сообщила, что за ночь по состоянию на 7 утра из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокировали тела еще 5 погибших. Меньше чем через час после этого достали тело еще одного погибшего (мужского пола).

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Прямая речь спикера ГСЧС Светланы Водолаги в комментарии УП: "Всего на сейчас 22 погибших. Из них 17 в Соломенском районе, 3 – на объекте в Дарницком, 1 погибший человек в квартире в Дарницком районе и 1 человек, который умер в больнице".

Фото ГСЧС

Детали: На вопрос, сколько еще людей ищут под завалами, Водолага сказала: "У нас нет таких данных. Городские власти сообщали, что есть определенное количество людей, которые не выходят на связь. Мы знаем, что разрушено 35 квартир. Работы продолжаются".

Обновлено: За следующие несколько часов спасатели деблокировали еще 6 погибших.

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Фото ГСЧС

В 12:20 Водолага сообщила УП, что всего в Киеве уже 26 жертв того удара.

После 14:00 в ГСЧС сообщили, что из-под завалов достали еще 2 тела погибших. Таким образом, количество жертв российского ракетного удара по 9-этажке возросло до 23 человек, всего в Киеве в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек и еще 134 пострадали.

Фото ГСЧС

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