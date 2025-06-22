Россия нанесла ракетный удар по полигону ВСУ: есть погибшие и раненые

В воскресенье, 22 июня, российские войска нанесли ракетный удар по учебному полигону одной из механизированных бригад украинской армии – по меньшей мере три человека погибли и 14 ранены.

Источники: Сухопутные войска ВСУ, полковник Виталий Саранцев в комментарии УП

Детали: По состоянию на 19:27 известно о трех погибших и 14 раненых.

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Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ, полковник Виталий Саранцев в комментарии УП сообщил, что речь идет о временном полигоне для проведения дополнительных занятий с личным составом на юге страны.

В эфире телемарафона Саранцев сообщил, что, по предварительной информации, россияне нанесли удар по полигону ракетой "Искандер-М".

Прямая речь Саранцева: "Это был не постоянный, а временный учебный полигон. Военные там не проживают, а лишь прибывают для выполнения определённых учебных задач. Почти весь личный состав за несколько минут до удара был рассредоточен и находился в укрытиях. К сожалению, некоторые военнослужащие проигнорировали меры безопасности. Большинство пострадавших именно они".

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На момент атаки на полигоне проходили занятия с личным составом.

Для выяснения обстоятельств создана специальная комиссия, на месте работают правоохранительные органы. Также принимаются дополнительные меры безопасности на случай повторных атак со стороны РФ.

Дословно из сообщения Сухопутных войск: "Благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать массовых потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях".

Предистория: