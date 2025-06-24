Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном, которое, как он надеется, станет постоянным.

Источник: Трамп в соцсетях

Прямая речь Трампа: "Израиль и Иран полностью договорились о полном и всеобщем ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, окончательные миссии!), которое продлится 12 часов, после чего война будет считаться ЗАВЕРШЕННОЙ".

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"Официально Иран начнет ПЕРЕМИРИЕ, а через 12 часов Израиль начнет ПЕРЕМИРИЕ, и через 24 часа мир будет приветствовать официальное ЗАВЕРШЕНИЕ 12-ДНЕВНОЙ ВОЙНЫ".

"Предполагая, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что они проявили выносливость, мужество и ум, чтобы закончить то, что следует назвать "12-ДНЕВНОЙ ВОЙНОЙ".

Эта война могла длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет!"

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Что предшествовало:

Иран 23 июня запустил по меньшей мере 10 ракет по американским военным базам в Катаре, там сообщили, что ПВО перехватила атаку.

В США впоследствии подтвердили удары.

Трамп заявил, что Иран отреагировал на американский удар по его ядерным объектам "очень слабым ответом".

Напомним: В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", направленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.