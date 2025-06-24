Катар помог заключить перемирие между Израилем и Ираном – СМИ

По данным CNN, Катар помог заключить перемирие по соглашению Израиля и Ирана.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: По сообщению одного из источников издания, президент США Дональд Трамп разговаривал с эмиром Катара и сообщил ему, что США смогли добиться от Израиля согласия на перемирие с Ираном.

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Также, говорится в публикации, Трамп попросил Катар добиться от Ирана согласия на перемирие. Вице-президент Джей Ди Венс затем согласовал детали с катарским премьер-министром.

После разговора с премьер-министром Катара иранцы согласились на предложение о прекращении огня.

CNN по этому поводу обратилось в Белый дом за комментарием.

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Трамп также разговаривал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, чтобы договориться об этой части соглашения, сообщил американский чиновник, в ходе серии телефонных звонков, которые провели Трамп, Венс и другие.

Позже издание со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом переговоров, сообщило, что Иран согласился на предложенное США перемирие с Израилем после переговоров, в которых посредником выступило правительство Катара.

Однако, добавляет CNN, правительства Израиля и Ирана еще не подтвердили свое согласие на перемирие.

Что предшествовало: Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном, которое, как он надеется, станет постоянным.

По данным издания CNN, Иран не получил ни одного предложения о прекращении огня и не видит для этого никаких оснований.

Напомним: