Катар помог заключить перемирие между Израилем и Ираном – СМИ
По данным CNN, Катар помог заключить перемирие по соглашению Израиля и Ирана.
Источник: CNN со ссылкой на источники
Детали: По сообщению одного из источников издания, президент США Дональд Трамп разговаривал с эмиром Катара и сообщил ему, что США смогли добиться от Израиля согласия на перемирие с Ираном.
Также, говорится в публикации, Трамп попросил Катар добиться от Ирана согласия на перемирие. Вице-президент Джей Ди Венс затем согласовал детали с катарским премьер-министром.
После разговора с премьер-министром Катара иранцы согласились на предложение о прекращении огня.
CNN по этому поводу обратилось в Белый дом за комментарием.
Трамп также разговаривал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, чтобы договориться об этой части соглашения, сообщил американский чиновник, в ходе серии телефонных звонков, которые провели Трамп, Венс и другие.
Позже издание со ссылкой на дипломата, знакомого с ходом переговоров, сообщило, что Иран согласился на предложенное США перемирие с Израилем после переговоров, в которых посредником выступило правительство Катара.
Однако, добавляет CNN, правительства Израиля и Ирана еще не подтвердили свое согласие на перемирие.
Что предшествовало: Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном, которое, как он надеется, станет постоянным.
По данным издания CNN, Иран не получил ни одного предложения о прекращении огня и не видит для этого никаких оснований.
Напомним:
- Иран 23 июня запустил по меньшей мере 10 ракет по американским военным базам в Катаре, там сообщили, что ПВО перехватила атаку.
- В США впоследствии подтвердили удары.
- Трамп заявил, что Иран отреагировал на американский удар по его ядерным объектам "очень слабым ответом".