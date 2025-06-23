После назначения Кравченко в ОГП начались кадровые изменения – источники

После назначения Руслана Кравченко генеральным прокурором в Офисе генпрокурора начались кадровые перестановки.

Источник: источники "Украинской правды" в ОГП

Детали: Сообщается, что по состоянию на 23 июня заместителей генпрокурора Викторию Литвинову и Антона Войтенко попросили написать заявления об увольнении.

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В ближайшее время ожидается также увольнение Игоря Мустецы – заместителя, который ранее упоминался в журналистском расследовании "hromadske".

По словам собеседников, решение о его увольнении могли отсрочить ввиду того, что 23 июня он празднует свой день рождения.

В то же время на должности остается заместитель генпрокурора Алексей Хоменко, которого в ОГП связывают с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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Предыстория:

Президент Владимир Зеленский 16 июня внес в Верховную Раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.

Представление на генпрокурора не вносилось в парламент более полугода - с момента, когда в октябре 2024 года народные депутаты проголосовали за отставку Андрея Костина. В течение этого времени его обязанности исполнял первый заместитель Алексей Хоменко.

Утром 17 июня народные депутаты на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Кравченко на должность генерального прокурора Украины. Назначение Кравченко также одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

17 июня Верховная Рада дала согласие президенту Владимиру Зеленскому на назначение Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.

21 июня Зеленский назначил Руслана Кравченко новым генпрокурором.

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Напомним: