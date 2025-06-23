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После назначения Кравченко в ОГП начались кадровые изменения – источники

Украинская правда, Анастасия ПроцПонедельник, 23 июня 2025, 18:19
После назначения Кравченко в ОГП начались кадровые изменения – источники
РУСЛАН КРАВЧЕНКО, ФОТО: FACEBOOK

После назначения Руслана Кравченко генеральным прокурором в Офисе генпрокурора начались кадровые перестановки.

Источник: источники "Украинской правды" в ОГП

Детали: Сообщается, что по состоянию на 23 июня заместителей генпрокурора Викторию Литвинову и Антона Войтенко попросили написать заявления об увольнении.

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В ближайшее время ожидается также увольнение Игоря Мустецы – заместителя, который ранее упоминался в журналистском расследовании "hromadske".

По словам собеседников, решение о его увольнении могли отсрочить ввиду того, что 23 июня он празднует свой день рождения.

В то же время на должности остается заместитель генпрокурора Алексей Хоменко, которого в ОГП связывают с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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Предыстория:

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Напомним:

  • 4 июня "hromadske" опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что во время полномасштабной войны семья заместителя генпрокурора Игоря Мустецы существенно обогатилась: приобрела элитную недвижимость в Киеве и Черновцах и дорогие автомобили на сотни тысяч долларов. Также отец Мустецы в марте 2022 года вывез в Румынию 1,1 миллиона долларов и 100 тысяч евро наличными, которые не задекларировал.

Офис генпрокурора
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