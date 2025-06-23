После назначения Кравченко в ОГП начались кадровые изменения – источники
После назначения Руслана Кравченко генеральным прокурором в Офисе генпрокурора начались кадровые перестановки.
Источник: источники "Украинской правды" в ОГП
Детали: Сообщается, что по состоянию на 23 июня заместителей генпрокурора Викторию Литвинову и Антона Войтенко попросили написать заявления об увольнении.
В ближайшее время ожидается также увольнение Игоря Мустецы – заместителя, который ранее упоминался в журналистском расследовании "hromadske".
По словам собеседников, решение о его увольнении могли отсрочить ввиду того, что 23 июня он празднует свой день рождения.
В то же время на должности остается заместитель генпрокурора Алексей Хоменко, которого в ОГП связывают с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 16 июня внес в Верховную Раду представление о назначении Руслана Кравченко на должность генерального прокурора.
- Представление на генпрокурора не вносилось в парламент более полугода - с момента, когда в октябре 2024 года народные депутаты проголосовали за отставку Андрея Костина. В течение этого времени его обязанности исполнял первый заместитель Алексей Хоменко.
- Утром 17 июня народные депутаты на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Кравченко на должность генерального прокурора Украины. Назначение Кравченко также одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
- 17 июня Верховная Рада дала согласие президенту Владимиру Зеленскому на назначение Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины.
- 21 июня Зеленский назначил Руслана Кравченко новым генпрокурором.
Читайте также: История генпрокурора Костина: от друга Ермака до громкой отставки
Напомним:
- 4 июня "hromadske" опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что во время полномасштабной войны семья заместителя генпрокурора Игоря Мустецы существенно обогатилась: приобрела элитную недвижимость в Киеве и Черновцах и дорогие автомобили на сотни тысяч долларов. Также отец Мустецы в марте 2022 года вывез в Румынию 1,1 миллиона долларов и 100 тысяч евро наличными, которые не задекларировал.