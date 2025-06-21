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Зеленский назначил Кравченко генпрокурором

Роман ПетренкоСуббота, 21 июня 2025, 12:39
Зеленский назначил Кравченко генпрокурором
Руслан Кравченко, фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко новым генпрокурором.

Источник: указы Зеленского

Детали: Указ президента появился 21 июня.

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Предыстория:

  • Зеленский 16 июня внес в Верховную Раду представление о назначении Кравченко на должность генерального прокурора.
  • Представление на генпрокурора не вносилось в парламент более полугода - с момента, когда в октябре 2024 года народные депутаты проголосовали за отставку Андрея Костина. В течение этого времени его обязанности исполнял первый заместитель Алексей Хоменко.
  • Утром 17 июня народные депутаты на заседании фракции "Слуга народа" поддержали кандидатуру Кравченко на должность генерального прокурора. Назначение Кравченко также одобрил комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
  • Того ж дня Рада дала согласие Зеленскому на назначение Кравченко генеральным прокурором.

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ЗеленскийОфис генпрокурора
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