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Суд избрал Чернышеву залог в 120 миллионов

Александр Шумилин, Валентина РоманенкоПятница, 27 июня 2025, 18:41
Суд избрал Чернышеву залог в 120 миллионов
Чернышов в суде. фото Михаила Ткача, УП

Высший антикоррупционный суд назначил вице-премьеру-министру национального единства Алексею Чернышеву, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога.

Источник: трансляция судебного заседания, "Украинская правда", прокурор САП Сергей Буйленко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь судьи: "Определить Чернышову Алексей Михайловичу залог в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен. Залог может быть внесен ... на депозитный счет ВАКС не позднее 5 дней со дня избрания меры пресечения".

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Детали: Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

В свою очередь прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Буйленко в комментарии журналистам сообщил, что Высший антикоррупционный суд будет рассматривать ходатайство об отстранении Чернышова от должности на отдельном заседании.

"Меня еще не информировали, назначено ли к рассмотрению и определен ли состав суда", - сказал он.

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Предыстория:

  • 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанных с Чернышовым, - бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
  • 22 июня вице-премьер сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине.
  • 23 июня он пришел в НАБУ. Там ему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Чернышев АлексейАнтикоррупционный суд
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