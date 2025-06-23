Вице-премьеру Чернышеву объявили подозрение. Он говорит, что "изучает документы"

Вице-премьеру - министру национального единства Алексею Чернышову сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, НАБУ, Чернышов в Facebook

Дословно: "23 июня 2025 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц действующему вице-премьер-министру Украины, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий Украины. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины".

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Чернышов возле НАБУ фото УП

Детали: Сам Чернышов после выхода из НАБУ написал в своем аккаунте в соцсети Facebook, что "знакомится со всеми предоставленными документами".

Прямая речь: "Имел конструктивный диалог с детективами НАБУ, который длился более 2 часов. Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости".

Детали: 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанных с Чернышовым, - бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.

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По данным следствия, застройщик и его доверенное лицо разработали схему незаконного получения земельного участка в г. Киеве площадью более 11 по улице Тираспольская 43 под строительство жилого комплекса. К реализации схемы привлекли должностных лиц Минрегиона и директора государственного предприятия.

Должностные лица министерства в период, когда его возглавлял Алексей Чернышов, создали условия для передачи земельного участка в управление указанному госпредприятию, государственный секретарь дал разрешение на совершение значительного хозяйственного обязательства, а директор госпредприятия незаконно заключила с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

Согласно им застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, который наложен по ходатайству НАБУ и САП.

За реализацию сделки застройщик и его доверенное лицо предоставили должностным лицам Министерства и определенным ими лицам скидку на квартиры в уже построенных жилых комплексах г. Киева. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости около 30 тыс. грн. Общий размер предоставленной неправомерной выгоды - 16,8 млн грн.

Что предшествовало: Вице-премьер - министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине. 23 июня он написал в Facebook, что пришел в НАБУ.

Знать больше: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

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