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Чернышов сообщил, что вернулся в Украину

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 июня 2025, 17:13
Чернышов сообщил, что вернулся в Украину
Алексей Чернышов, фото: Александр Чекменев, УП

Вице-премьер – министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине.

Источник: Чернышов в Facebook, источник УП

Прямая речь: "Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым СМИ стала неожиданно популярной) завершена.

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Завтра – возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС".

Детали: Чернышов добавил, что разберет по фактам "кампанию дискредитации" и добавил, что "правда всегда побеждает".

Он также опубликовал фото из Украины. 

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фото: Чернышов в Facebook
фото: Чернышов в Facebook

Как сообщает источник УП в правоохранительных органах, Чернышов действительно вернулся в Украину.

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Предыстория:

  • 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым,  бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
  • На этой неделе Чернышов находился за границей, в его пресс-службе заявили, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза". 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.
  • В субботу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил источник УП.
  • По информации источников УП, семья Чернышова в эти дни выехала из Украины.

Чернышев Алексей
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