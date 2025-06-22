Чернышов сообщил, что вернулся в Украину
Вице-премьер – министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине.
Источник: Чернышов в Facebook, источник УП
Прямая речь: "Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым СМИ стала неожиданно популярной) завершена.
Завтра – возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС".
Детали: Чернышов добавил, что разберет по фактам "кампанию дискредитации" и добавил, что "правда всегда побеждает".
Он также опубликовал фото из Украины.
Как сообщает источник УП в правоохранительных органах, Чернышов действительно вернулся в Украину.
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Предыстория:
- 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
- На этой неделе Чернышов находился за границей, в его пресс-службе заявили, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза". 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.
- В субботу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил источник УП.
- По информации источников УП, семья Чернышова в эти дни выехала из Украины.