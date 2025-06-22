Вице-премьер – министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине.

Источник: Чернышов в Facebook, источник УП

Прямая речь: "Наконец-то дома. Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым СМИ стала неожиданно популярной) завершена.

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Завтра – возвращаюсь к работе в Кабмине: будем воплощать договоренности на практике. В частности, будем работать над максимальным сохранением уже имеющейся поддержки наших граждан в странах-членах ЕС".

Детали: Чернышов добавил, что разберет по фактам "кампанию дискредитации" и добавил, что "правда всегда побеждает".

Он также опубликовал фото из Украины.

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фото: Чернышов в Facebook

Как сообщает источник УП в правоохранительных органах, Чернышов действительно вернулся в Украину.

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