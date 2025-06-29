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Россия осуществила комбинированную массированную атаку на Украину

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 05:06
Россия осуществила комбинированную массированную атаку на Украину
МиГ-31К. иллюстративное фото

В ночь на 29 июня Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами, поднимала в воздушное пространство борты Ту-95МС и МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

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Детали: Перед этим Россия массированно атаковала Украину беспилотниками, запускала "Калибры" и крылатые ракеты.

С российской "Оленьи" был взлет трех бортов бомбардировщиков Ту-95МС.

По всей Украине была объявлена воздушная тревога, в регионах раздавались взрывы и работала ПВО по вражеским целям.

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Обновлено: В 3:40 Воздушные силы снова сообщили о взлете МиГ-31К с российского аэродрома "Саваслейка".

Около 5 часов утра начались отбои воздушной тревоги по областям.

В 5:05 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

воздушная тревогароссийско-украинская война
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