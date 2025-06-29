Летчик F-16 погиб во время ночной масштабной атаки
В ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных БПЛА, в ходе которого погиб летчик 1 класса подполковник Максим Устименко.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "К сожалению, сегодня мы понесли еще одну болезненную утрату. Ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей.
Во время отражения последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел".
Детали: По данным военных, РФ запустила ночью более 500 воздушных целей.
Самолеты F-16, в частности, уничтожили десятки "Шахедов".
Напомним:
- 29 августа 2024 года ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 26 августа в Украине потерпел авиакатастрофу истребитель F-16.
- После этого в ВС сообщили, что, отражая российский массированный комбинированный ракетно-авиационный удар, погиб летчик Алексей Месь.
- В украинском военном командовании рассматривали различные версии катастрофы истребителя F-16, среди которых как ошибка пилота, так и "дружественный огонь" своих ПВО.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в сентябре 2024 года обещал сообщить обществу результаты расследования гибели летчика "Мунфиша" "в ближайшее время", но военное командование до сих пор не обнародовало их.