Летчик F-16 погиб во время ночной масштабной атаки

В ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных БПЛА, в ходе которого погиб летчик 1 класса подполковник Максим Устименко.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "К сожалению, сегодня мы понесли еще одну болезненную утрату. Ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей.

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Во время отражения последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел".

Детали: По данным военных, РФ запустила ночью более 500 воздушных целей.

Самолеты F-16, в частности, уничтожили десятки "Шахедов".

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Напомним: