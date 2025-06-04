Посольство США в Киеве предупредило о "постоянном риске обстрелов со стороны России"

Американское посольство в Украине 4 июня опубликовало предупреждение о росте риска массированного российского обстрела.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте посольства

Детали: Дипломатическое представительство США отмечает, что в течение последних недель "Россия усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак".

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"Посольство США в Киеве призывает граждан США соблюдать должную осторожность. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно укрыться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", - добавили там.

Причины предупреждения не уточняются, но оно появилось после спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц авиации РФ.

Последний раз аналогичное предупреждение посольство США публиковало вечером 9 мая, заявляя о риске масштабного воздушного удара "в течение ближайших нескольких дней".

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