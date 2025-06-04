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Посольство США в Киеве предупредило о "постоянном риске обстрелов со стороны России"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 4 июня 2025, 19:56
Посольство США в Киеве предупредило о постоянном риске обстрелов со стороны России
иллюстративное фото Getty Images

Американское посольство в Украине 4 июня опубликовало предупреждение о росте риска массированного российского обстрела.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте посольства

Детали: Дипломатическое представительство США отмечает, что в течение последних недель "Россия усилила интенсивность ракетных и беспилотных атак против Украины, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак".

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"Посольство США в Киеве призывает граждан США соблюдать должную осторожность. Как всегда, мы рекомендуем быть готовыми немедленно укрыться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", - добавили там.

Причины предупреждения не уточняются, но оно появилось после спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина", в результате которой были поражены десятки единиц авиации РФ.

Последний раз аналогичное предупреждение посольство США публиковало вечером 9 мая, заявляя о риске масштабного воздушного удара "в течение ближайших нескольких дней".

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Предыстория:

  • Спецоперация Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина" – одна из самых масштабных и сложных диверсионных операций против военной авиации России – была проведена 1 июня 2025 года.
  • По данным СБУ, в результате операции были поражены 41 российский военный самолет, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
  • В НАТО назвали "Паутину" самой успешной операцией: по оценкам Альянса, не менее 40 самолетов были повреждены, из них от 10 до 13 полностью уничтожены.
  • Президент США Дональд Трамп 4 июня заявил, что провел с лидером РФ Владимиром Путиным "хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру". По словам президента США, Путин ему "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".
  • Официально лидер Кремля не комментировал успешную украинскую спецоперацию "Паутина".

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