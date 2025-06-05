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Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 июня 2025, 02:58
Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – СМИ
Дональд Трамп, фото: getty images

Президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию Штатов гражданам 12 стран и ввел ограничения для жителей еще 7 стран.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, Трамп объявил о запрете въезда на территорию США граждан из 12 стран: Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

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Отмечается, что запрет введен со ссылкой на "риски для безопасности".

Для граждан семи стран будут действовать частичные ограничения: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

В публикации добавляют, что запрет предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев действующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых соответствует национальным интересам США.

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По словам представителя Белого дома, Трамп принял окончательное решение о подписании этого указа после антисемитского нападения в штате Колорадо. Он рассматривал этот вопрос и раньше, но воскресное нападение ускорило принятие решения.

Предыстория:

  • Администрация Трампа приняла решение отменить временный правовой статус для 530 тысяч граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, что может сделать многих из них уязвимыми к депортации.
  • По данным издания The Washington Post, администрация Трампа разрабатывает план массовой депортации, в разговорах упоминается цифра 1 миллион человек за год.
  • Также Трамп заявил, что его стране нужно "смелое правосудие" для осуществления жесткой миграционной политики.
  • Администрация Трампа планирует использовать до $250 млн, выделенных на иностранную помощь, для финансирования добровольного возвращения беженцев из разных стран, в частности из Украины, домой.

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ТрампСША
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