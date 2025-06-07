Россияне оккупировали еще два населенных пункта на Сумщине – DeepState

В ночь на 7 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками еще двух населенных пунктов на севере Сумской области. Еще возле трех враг имеет тактические продвижения.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, а также продвинулся у Беловодов, Локни и Садков".

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