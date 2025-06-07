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Россияне оккупировали еще два населенных пункта на Сумщине – DeepState

Иван ДьяконовСуббота, 7 июня 2025, 01:03
Россияне оккупировали еще два населенных пункта на Сумщине – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 7 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками еще двух населенных пунктов на севере Сумской области. Еще возле трех враг имеет тактические продвижения.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, а также продвинулся у Беловодов, Локни и Садков".

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Предыстория:

  • В ночь на 4 июня аналитический проект DeepState обновил данные и сообщил, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области.
  • 3 июня в DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили Константиновку на севере Сумщины. Уточнялась ситуация по еще трем населенным пунктам – Кондратьевке, Водолаге и Алексеевке, которые потенциально могли перейти под контроль врага.
  • В ночь на 1 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации села Владимировка Сумской области.
  • 1 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что российская армия продолжает давить в Сумской области, расширяя территорию для захода своих войск. 

оккупацияСумская областьроссийско-украинская война
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