Россияне оккупировали еще два населенных пункта на Сумщине – DeepState
Суббота, 7 июня 2025, 01:03
В ночь на 7 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками еще двух населенных пунктов на севере Сумской области. Еще возле трех враг имеет тактические продвижения.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Кондратовку и Алексеевку, а также продвинулся у Беловодов, Локни и Садков".
Реклама:
Предыстория:
- В ночь на 4 июня аналитический проект DeepState обновил данные и сообщил, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области.
- 3 июня в DeepState сообщили, что российские оккупационные войска захватили Константиновку на севере Сумщины. Уточнялась ситуация по еще трем населенным пунктам – Кондратьевке, Водолаге и Алексеевке, которые потенциально могли перейти под контроль врага.
- В ночь на 1 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации села Владимировка Сумской области.
- 1 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что российская армия продолжает давить в Сумской области, расширяя территорию для захода своих войск.