Зеленский: Россия ведет грязную игру по обмену, это подрывает переговорные усилия
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается вести грязную политическую и информационную игру вокруг обмена пленными и возвращения тел павших воинов, и это поставит под сомнение усилия США и международного сообщества по переговорам.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь: "Говорил сегодня и вчера с министром обороны Умеровым, с руководителем ГУР Будановым, с главой СБУ Малюком.
Украина продолжает делать все возможное, чтобы произошло освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов. Полных списков от России на 1000+ человек, о чем мы договаривались в Стамбуле, до сих пор, к сожалению, нет. То есть российская сторона, как всегда, в своем духе пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру".
Детали: Как отметил Зеленский, Украина верит, что "удастся продолжить обменный трек" и со своей стороны все для этого делает.
"И если россияне даже в таких гуманитарных вопросах не соблюдают договоренности, то это поставит под большое сомнение все международные усилия, в частности усилия США по переговорам, по дипломатии", – сказал он.
Предыстория:
- 7 июня Россия заявила о срыве обмена пленными якобы по вине Украины. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг эти заявления.
- Впоследствии россияне опубликовали видео с рефрижераторами и заявили, что якобы доставили первую партию тел погибших украинцев для обмена. Заместитель главы Координационного штаба Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" сообщил, что обнародованное врагом видео снято на территории России, а не на месте и не в районе обмена.
- 8 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что обмен телами погибших между Украиной и Россией, о котором была достигнута договорённость в ходе переговоров в Стамбуле, запланирован на следующую неделю.