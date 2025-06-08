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Зеленский: Россия ведет грязную игру по обмену, это подрывает переговорные усилия

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 июня 2025, 20:09
Зеленский: Россия ведет грязную игру по обмену, это подрывает переговорные усилия
Владимир Зеленский в обращении 8 июня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается вести грязную политическую и информационную игру вокруг обмена пленными и возвращения тел павших воинов, и это поставит под сомнение усилия США и международного сообщества по переговорам.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Говорил сегодня и вчера с министром обороны Умеровым, с руководителем ГУР Будановым, с главой СБУ Малюком.

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Украина продолжает делать все возможное, чтобы произошло освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов. Полных списков от России на 1000+ человек, о чем мы договаривались в Стамбуле, до сих пор, к сожалению, нет. То есть российская сторона, как всегда, в своем духе пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру".

Детали: Как отметил Зеленский, Украина верит, что "удастся продолжить обменный трек" и со своей стороны все для этого делает.

"И если россияне даже в таких гуманитарных вопросах не соблюдают договоренности, то это поставит под большое сомнение все международные усилия, в частности усилия США по переговорам, по дипломатии", – сказал он.

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Предыстория:

  • 7 июня Россия заявила о срыве обмена пленными якобы по вине Украины. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг эти заявления.
  • Впоследствии россияне опубликовали видео с рефрижераторами и заявили, что якобы доставили первую партию тел погибших украинцев для обмена. Заместитель главы Координационного штаба Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" сообщил, что обнародованное врагом видео снято на территории России, а не на месте и не в районе обмена.
  • 8 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что обмен телами погибших между Украиной и Россией, о котором была достигнута договорённость в ходе переговоров в Стамбуле, запланирован на следующую неделю.

ЗеленскийРосcияобмен
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