В борьбу с оккупантами вступает еще один корпус ВСУ – десантно-штурмовой
Заработал новый орган военного управления Вооруженных сил Украины – 8 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Источник: пресс-служба ДШВ
Детали: Отмечается, что создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно обеспечивать всем необходимым.
Ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, которые знают, что такое война нового типа с жестоким врагом, отмечают десантники.
В состав 8 корпуса вошли боевые бригады, ставшие легендарными еще во время АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а именно:
- 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины
- 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины
- 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ
- 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада
- 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ
- 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск
- а также подразделения боевого и логистического обеспечения.
Прямая речь командира корпуса полковника Дмитрия Волошина: "Четкое планирование и координация, крепкий кулак и концентрация на направлении – те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!".