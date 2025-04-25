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В борьбу с оккупантами вступает еще один корпус ВСУ – десантно-штурмовой

Валентина РоманенкоПятница, 25 апреля 2025, 16:46
В борьбу с оккупантами вступает еще один корпус ВСУ – десантно-штурмовой
иллюстрация ДШВ

Заработал новый орган военного управления Вооруженных сил Украины – 8 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Источник: пресс-служба ДШВ

Детали: Отмечается, что создание корпуса позволит эффективно управлять подчиненными бригадами, комплектовать их личным составом и оперативно обеспечивать всем необходимым.

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Ядро корпуса составляют опытные офицеры и сержанты, которые знают, что такое война нового типа с жестоким врагом, отмечают десантники.

В состав 8 корпуса вошли боевые бригады, ставшие легендарными еще во время АТО/ООС, так и сформированные уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину, а именно:

  • 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины
  • 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины
  • 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ
  • 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада
  • 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ
  • 148 отдельная артиллерийская Житомирская бригада Десантно-штурмовых войск
  • а также подразделения боевого и логистического обеспечения.

Прямая речь командира корпуса полковника Дмитрия Волошина: "Четкое планирование и координация, крепкий кулак и концентрация на направлении – те принципы, по которым будет воевать 8 корпус ДШВ!". 

Вооруженные силывойна
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