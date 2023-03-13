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Пограничники показали "вагнеровца", взятого в плен на бахмутском направлении

Елена РощинаПонедельник, 13 марта 2023, 16:29
Пограничники показали вагнеровца, взятого в плен на бахмутском направлении
Пленный вагнеровец, скриншот из видео ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины обнародовала видеозапись о боевике из ЧВК "Вагнер", который пошел воевать против Украины за деньги и попал в плен на бахмутском направлении.

Источник: ГПСУ в Telegram

Дословно: "На Бахмутском направлении пограничники отбили штурм и захватили в плен вагнеровца. 

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Штурмовики пытались атаковать наблюдательный пост пограничников. Наши бойцы открыли огонь в ответ и заставили захватчиков отступить. "Рассчитались" те одним убитым и одним живым оккупантом, которого захватили в плен. Им оказался вагнеровец. 

Говорит, пошел воевать за денежное вознаграждение и пока никого не убивал. Верить ему?".

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Детали: Госпогранслужба не уточняет в сообщении, когда именно состоялся штурм россиян и плен одного из захватчиков. 

6 марта ГПСУ сообщала, что за несколько дней до того была отражена атака на опорный пункт защитников Украины на Бахмутском направлении, штурмовиков "Вагнера" остановили в ближнем бою, а позже пограничники-минометчики уничтожили не менее 7 беглецов.

Также 11 марта сообщалось, что в промышленной зоне Бахмута группа наземной разведки украинских пограничников пошла в наступление и ликвидировала "вагнеровцев".

Этому предшествовало: В феврале пограничники также не раз сталкивались в бою с "вагнеровцами", 16 февраля сообщалось об уничтожении 5 захватчиков и взятии в плен "вагнеровца" под Бахмутом Донецкой области.

По состоянию на начало марта западная разведка оценивала потери России в боях за город Бахмут в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера", причем погибших среди них может быть примерно треть.

Темы: войнаВагнерБахмутПограничная служба
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