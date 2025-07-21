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Россия наносит комбинированный удар по Украине дронами и ракетами

Катерина Тищенко, Иван ДьяконовПонедельник, 21 июля 2025, 01:30
Россия наносит комбинированный удар по Украине дронами и ракетами
иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 21 июля Россия начала масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину. Оккупанты применяют ударные беспилотники и ракеты различного базирования. В ряде регионов прогремели взрывы. Работает противовоздушная оборона.

Источник: Воздушные силы ВСУ, КГВА, руководитель КГВА Тимур Ткаченко

Детали: В воскресенье вечером Воздушные силы сообщают о движении вражеских БпЛА в Харьковской, Черниговской, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Херсонской областях.

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Около 23 часов воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников объявили и в столице.

Прямая речь Ткаченко: "Вражеские БпЛА рядом с Киевом. Может быть слышна работа ПВО".

В 23:40 Киевская ОВА сообщила, что в регионе работает ПВО.

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Обновлено: По состоянию на 01:30 ВС сообщают о большом количестве российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

карта тревог по состоянию на 01:30
карта тревог по состоянию на 01:30

По сообщению Воздушных Сил ВСУ, БпЛА курсом на Борисполь, Глеваху, Васильков, Бровары, Киев, Золотоношу, Балаклею, Чернобай, Монастырище.

По вражеским целям работает противовоздушная оборона.

Обновлено: По состоянию на 02:18 Россия осуществила пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

В воздушном пространстве Украины продолжают находиться вражеские беспилотники.

В результате атаки в Дарницком районе Киева произошло возгорание крыши нежилого здания.

В Харькове по меньшей мере 11 попаданий в Киевском районе.

Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

Обновлено: По состоянию на 03:00 Россия осуществила пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с бортов МиГ-31К. Воздушные силы сообщили о скоростных целях курсом на Киев и Ровно/Дубно.

Группа крылатых ракет из акватории Черного моря движется со стороны Одесской области в направлении Винницкой области.

Атака беспилотников продолжается.

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