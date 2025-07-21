САП говорит, что к ним пришла СБУ и получила доступ к информации обо всех спецоперациях НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила 21 июля о проверке СБУ. В ведомстве утверждают, что проверка происходит без предупреждения, предусмотренного законом, и теперь СБУ получила доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП.

Источник: САП

Дословно: "Сегодня (21 июля - ред.) утром Служба безопасности Украины без официального предупреждения, предусмотренного действующим законодательством, пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне.

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В рамках проверки работники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП.

Проверка организована в период, когда руководство НАБУ и САП находится в официальной заграничной командировке.

Указанные меры могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках многочисленных уголовных производств, которые сейчас расследуются НАБУ и САП".

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Детали: В прокуратуре призвали сотрудников СБУ строго соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы исключить "слияние" информации и срыв расследования топ-коррупционных дел, начатых НАБУ и САП.

Напомним: