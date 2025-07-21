В Киеве количество пострадавших в результате ночной атаки РФ возросло до 7

В результате российского обстрела столицы в ночь на 21 июля погиб один человек, еще семеро получили ранения – среди них 15-летняя девушка.

Источник: Национальная полиция Украины, мэр Киева Виталий Кличко

Дословно полиция: "В Соломенском районе погиб мужчина. В Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них – 15-летняя девушка. В Шевченковском районе в больницу госпитализирована пожилая женщина".

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фото: Национальная полиция Украины

Детали: Сообщается, что повреждения получили жилые дома, детский сад, супермаркет, МАФы, гаражи, транспорт, складские помещения и наземная часть станции метро.

фото: Национальная полиция Украины

Разрушения и падение обломков зафиксировано в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Также взрывная волна задела полицейский экипаж, который направлялся на вызов.

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фото: Национальная полиция Украины

Обновлено: В 9:29 мэр Киева уточнил: один человек погиб, семеро – ранены, в том числе 15-летняя девушка.

Прямая речь Кличко: "Госпитализировали пятерых пострадавших, двум медики оказали помощь на месте".

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