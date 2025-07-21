В Киеве количество пострадавших в результате ночной атаки РФ возросло до 7
В результате российского обстрела столицы в ночь на 21 июля погиб один человек, еще семеро получили ранения – среди них 15-летняя девушка.
Источник: Национальная полиция Украины, мэр Киева Виталий Кличко
Дословно полиция: "В Соломенском районе погиб мужчина. В Дарницком районе осколочные ранения получили пять человек в возрасте от 36 до 55 лет. Среди них – 15-летняя девушка. В Шевченковском районе в больницу госпитализирована пожилая женщина".
Детали: Сообщается, что повреждения получили жилые дома, детский сад, супермаркет, МАФы, гаражи, транспорт, складские помещения и наземная часть станции метро.
Разрушения и падение обломков зафиксировано в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.
Также взрывная волна задела полицейский экипаж, который направлялся на вызов.
Обновлено: В 9:29 мэр Киева уточнил: один человек погиб, семеро – ранены, в том числе 15-летняя девушка.
Прямая речь Кличко: "Госпитализировали пятерых пострадавших, двум медики оказали помощь на месте".
Предыстория:
- Власти Украины трижды за ночь объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К – носителя гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
- В Киеве и ряде областей в воскресенье вечером объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных БпЛА. По вражеским целям работает ПВО.
- В ночь на 21 июля Россия наносит очередной массированный удар по Украине с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. В результате атаки в четырех районах Киева возникли пожары. Было известно об одном погибшем и двух пострадавших.
- В Киеве станция метро "Лукьяновская" временно не работает для пассажиров из-за повреждения наземной части, вызванного российским обстрелом.
- После ночной ракетно-дроновой атаки в Киеве перекрыли движение на нескольких улицах в Дарницком и Шевченковском районах.