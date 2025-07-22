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Комитет Рады поддержал изменения в УПК: НАБУ и САП могут стать зависимыми от генпрокурора

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловВторник, 22 июля 2025, 11:25
Комитет Рады поддержал изменения в УПК: НАБУ и САП могут стать зависимыми от генпрокурора
фото: Getty images

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), согласно которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут стать зависимыми от решений генерального прокурора. Сейчас это независимые антикоррупционные институты.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительном комитете, комитетские предложения к законопроекту №12414

Детали: На заседании комитета утром 22 июля народные депутаты рекомендовали парламенту принять во втором чтении законопроект №12414, который предусматривает внесение изменений в УПК, с комитетскими предложениями.

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Среди прочего парламентарии предлагают принять документ с изменениями, в результате принятия которых генпрокурор сможет:

  • перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам.
  • истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам;
  • предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению;
  • перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

Глава комитета Сергей Ионушас, его первый заместитель Андрей Осадчук, а также руководитель профильного подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов не присутствовали на заседании.

Большинство членов комитета узнали о проведении собрания и принятых во время него решениях постфактум.

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Верховная Рада может рассмотреть этот законопроект во втором чтении на заседании 22 июля. В случае принятия документа генпрокурор станет фактическим руководителем для прокуроров САП.

Предыстория:

  • Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля.
  • Силовики не имели судебных постановлений на проведение обысков, но не считают это нарушением закона, поскольку получение таких постановлений могло "повлечь утечку информации" и "помешать проведению спецопераций".
  • Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов. В то же время активизировалось Государственное бюро расследований с материалами о ДТП многолетней давности с участием сотрудников НАБУ.
  • Представители СБУ и Офиса генпрокурора также проверяют состояние охраны государственной тайны в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Проверка касается работников НАБУ, которые имеют доступ к гостайне и к проведению негласных следственных действий.

Узнать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

НАБУАнтикоррупционная прокуратураВерховная Рада
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