Комитет Рады поддержал изменения в УПК: НАБУ и САП могут стать зависимыми от генпрокурора

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), согласно которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут стать зависимыми от решений генерального прокурора. Сейчас это независимые антикоррупционные институты.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительном комитете, комитетские предложения к законопроекту №12414

Детали: На заседании комитета утром 22 июля народные депутаты рекомендовали парламенту принять во втором чтении законопроект №12414, который предусматривает внесение изменений в УПК, с комитетскими предложениями.

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Среди прочего парламентарии предлагают принять документ с изменениями, в результате принятия которых генпрокурор сможет:

перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам.

истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам;

предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению;

перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

Глава комитета Сергей Ионушас, его первый заместитель Андрей Осадчук, а также руководитель профильного подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов не присутствовали на заседании.

Большинство членов комитета узнали о проведении собрания и принятых во время него решениях постфактум.

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Верховная Рада может рассмотреть этот законопроект во втором чтении на заседании 22 июля. В случае принятия документа генпрокурор станет фактическим руководителем для прокуроров САП.

Предыстория:

Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля.

Силовики не имели судебных постановлений на проведение обысков, но не считают это нарушением закона, поскольку получение таких постановлений могло "повлечь утечку информации" и "помешать проведению спецопераций".

Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов. В то же время активизировалось Государственное бюро расследований с материалами о ДТП многолетней давности с участием сотрудников НАБУ.

Представители СБУ и Офиса генпрокурора также проверяют состояние охраны государственной тайны в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Проверка касается работников НАБУ, которые имеют доступ к гостайне и к проведению негласных следственных действий.

Узнать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ