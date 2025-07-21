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В СБУ утверждают, что не получали доступ к данным о спецоперациях НАБУ и САП

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 июля 2025, 14:16
В СБУ утверждают, что не получали доступ к данным о спецоперациях НАБУ и САП
Фото иллюстративное с сайта СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что 21 июля начала комплексную проверку соблюдения законодательства о государственной тайне в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и настаивает на законности своих действий.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. Проверка СБУ не предусматривает ознакомление с содержанием таких документов в целом.

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Заявления о возможном раскрытии представителями СБУ информации о негласных следственных действиях, которые проводят НАБУ и САП, являются безосновательными и манипулятивными.

Отдельно обращаем внимание на то, что проведение неотложных следственных действий без решения суда не является нарушением Закона - в случаях, когда получение таких постановлений может повлечь утечку информации и, в частности, повредить проведению спецопераций в рамках расследований по сотрудничеству со страной - агрессором".

Детали: В СБУ утверждают, что все происходит "исключительно в пределах и способом, предусмотренными законодательством, в частности статьей 37 Закона "О государственной тайне".

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Что предшествовало: Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила 21 июля о проверке СБУ. В ведомстве заявили, что проверка происходит без предупреждения, предусмотренного законом, и теперь СБУ получила доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП.

НАБУ заявило, что обыски, которые утром 21 июля СБУ проводит в бюро, касаются 15 сотрудников НАБУ и проходят без судебных постановлений. Большинству лиц инкриминируют участие в ДТП, а отдельным – возможные связи с Россией.

НАБУАнтикоррупционная прокуратураСБУ
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