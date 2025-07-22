НАБУ и САП: Законопроект, который хочет принять Рада, уничтожит независимость ведомств. Призывают не голосовать

В НАБУ и САП считают, что законопроект №12414, который поддержал комитет Рады, фактически уничтожит независимость САП и подчиняет деятельность НАБУ и САП генеральному прокурору.

Источник: заявление НАБУ и САП по законопроекту №12414

Дословно: "Фактически в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение генпрокуратуры.

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Антикоррупционная инфраструктура Украины, выстроенная с 2015 года вместе с международными партнерами, будет разрушена.

Призываем народных избранников воздержаться от голосования, которое может окончательно уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине".

Детали: В частности, в ведомствах отметили, что законопроект предусматривает, что:

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Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ или может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и, в случае их невыполнения, менять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

сам решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров - это решает только генпрокурор.

Что было ранее: Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал изменения в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), согласно которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут стать зависимыми от решений генерального прокурора. Сейчас это независимые антикоррупционные институты.

Предыстория:

Сотрудники СБУ и ОГП провели ориентировочно 80 обысков у 19 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля.

Силовики не имели судебных постановлений на проведение обысков, но не считают это нарушением закона, поскольку получение таких постановлений могло "повлечь утечку информации" и "помешать проведению спецопераций".

Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов. В то же время активизировалось Государственное бюро расследований с материалами о ДТП многолетней давности с участием сотрудников НАБУ.

Представители СБУ и Офиса генпрокурора также проверяют состояние охраны государственной тайны в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Проверка касается работников НАБУ, которые имеют доступ к гостайне и к проведению негласных следственных действий.

Узнать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ