Зеленский подписал скандальный закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП
На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.
Источник: сайт Рады
Детали: Отметим, что информация о подписании закона исчезала с сайта Рады, однако сейчас указано, что президент Зеленский подписал документ.
Также почти сразу публикация о законе появилась в газете Верховной Рады "Голос Украины" – это значит, что он вступил в силу.
Нардеп Ярослав Железняк написал, что депутаты, выступавшие против этого закона, попытаются внести представление в Конституционный суд, чтобы обжаловать его. Для этого необходимо собрать подписи 45 парламентариев. По словам Железняка, во время слушания в Раде законопроекта №12414 было нарушено множество статей Регламента.
Парламент проголосовал за соответствующий законопроект 22 июля. В Раде его поддержали преимущественно нардепы от "Слуги народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщины".
После голосования в крупных украинских городах люди сошлись на акции протеста с призывом ветировать закон. Митинги проходят в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и даже, несмотря на обстрелы, Сумах.
По закону, который подписал Зеленский, генеральный прокурор сможет:
- перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам;
- предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению;
- перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.
Предыстория:
- 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
- Спикер Руслан Стефанчук оперативно подписал принятый закон.
- Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.