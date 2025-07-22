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Зеленский подписал скандальный закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП

Алена МазуренкоВторник, 22 июля 2025, 23:06
Зеленский подписал скандальный закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП
Зеленский. фото Офиса президента

На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.

Источник: сайт Рады

Детали: Отметим, что информация о подписании закона исчезала с сайта Рады, однако сейчас указано, что президент Зеленский подписал документ.

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Также почти сразу публикация о законе появилась в газете Верховной Рады "Голос Украины" – это значит, что он вступил в силу.

 

Нардеп Ярослав Железняк написал, что депутаты, выступавшие против этого закона, попытаются внести представление в Конституционный суд, чтобы обжаловать его. Для этого необходимо собрать подписи 45 парламентариев. По словам Железняка, во время слушания в Раде законопроекта №12414 было нарушено множество статей Регламента.

Парламент проголосовал за соответствующий законопроект 22 июля. В Раде его поддержали преимущественно нардепы от "Слуги народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщины".

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После голосования в крупных украинских городах люди сошлись на акции протеста с призывом ветировать закон. Митинги проходят в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и даже, несмотря на обстрелы, Сумах.

По закону, который подписал Зеленский, генеральный прокурор сможет:

  • перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам;
  • предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению;
  • перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.
 

Предыстория:

  • 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
  • Спикер Руслан Стефанчук оперативно подписал принятый закон.
  • Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.

НАБУАнтикоррупционная прокуратураЗеленскийВерховная Рада
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