Зеленский подписал скандальный закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП

На сайте Верховной Рады 22 июля появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы НАБУ и САП генеральному прокурору.

Источник: сайт Рады

Детали: Отметим, что информация о подписании закона исчезала с сайта Рады, однако сейчас указано, что президент Зеленский подписал документ.

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Также почти сразу публикация о законе появилась в газете Верховной Рады "Голос Украины" – это значит, что он вступил в силу.

Нардеп Ярослав Железняк написал, что депутаты, выступавшие против этого закона, попытаются внести представление в Конституционный суд, чтобы обжаловать его. Для этого необходимо собрать подписи 45 парламентариев. По словам Железняка, во время слушания в Раде законопроекта №12414 было нарушено множество статей Регламента.

Парламент проголосовал за соответствующий законопроект 22 июля. В Раде его поддержали преимущественно нардепы от "Слуги народа", "ОПЗЖ" и "Батькивщины".

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После голосования в крупных украинских городах люди сошлись на акции протеста с призывом ветировать закон. Митинги проходят в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и даже, несмотря на обстрелы, Сумах.

По закону, который подписал Зеленский, генеральный прокурор сможет:

перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

истребовать материалы любых дел и перепоручать их другим прокурорам;

предоставлять НАБУ письменные указания, обязательные к исполнению;

перепоручать уголовные производства НАБУ другим органам досудебного расследования.

Предыстория: