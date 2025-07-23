Умеров, Кислица, Скибицкий и еще одиннадцать: стало известно, кто едет на переговоры в Стамбул

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, который должен состояться 23 июля в Стамбуле.

Источник: указ №539/2025

Детали: Главой делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В состав делегации вошли представители ОП, Министерства иностранных дел, Вооруженных сил, СБУ, разведки, Верховной Рады и других структур.

Реклама:

Согласно документу, главе делегации разрешено менять ее состав и привлекать экспертов и работников государственных органов по согласованию с президентом. Директивы делегации утверждены отдельно (секретно).

Состав делегации:

Рустем Умеров – секретарь СНБО, глава делегации;

– секретарь СНБО, глава делегации; Александр Бевз – советник руководителя ОП;

– советник руководителя ОП; Александр Дьяков – заместитель начальника штаба ВМС ВСУ;

– заместитель начальника штаба ВМС ВСУ; Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;

– первый заместитель министра иностранных дел; Юрий Ковбаса – представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в секторе безопасности и обороны (по согласию);

– представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в секторе безопасности и обороны (по согласию); Георгий Кузьмичев – офицер протокола главнокомандующего ВСУ;

– офицер протокола главнокомандующего ВСУ; Олег Луговский – первый заместитель председателя СВР;

– первый заместитель председателя СВР; Евгений Острянский – заместитель начальника Генштаба ВСУ;

– заместитель начальника Генштаба ВСУ; Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;

– заместитель председателя СБУ; Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МОУ;

– заместитель начальника ГУР МОУ; Андрей Фомин – начальник отдела международного права Генштаба ВСУ;

– начальник отдела международного права Генштаба ВСУ; Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ;

– заместитель начальника Генштаба ВСУ; Александр Шерихов – старший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ;

– старший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ; Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ.

Предыстория:

РЕКЛАМА: