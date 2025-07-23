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Умеров, Кислица, Скибицкий и еще одиннадцать: стало известно, кто едет на переговоры в Стамбул

Анастасия ПроцСреда, 23 июля 2025, 09:41
Умеров, Кислица, Скибицкий и еще одиннадцать: стало известно, кто едет на переговоры в Стамбул
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, который должен состояться 23 июля в Стамбуле.

Источник: указ №539/2025

Детали: Главой делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В состав делегации вошли представители ОП, Министерства иностранных дел, Вооруженных сил, СБУ, разведки, Верховной Рады и других структур.

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Согласно документу, главе делегации разрешено менять ее состав и привлекать экспертов и работников государственных органов по согласованию с президентом. Директивы делегации утверждены отдельно (секретно).

Состав делегации:

  • Рустем Умеров – секретарь СНБО, глава делегации;
  • Александр Бевз – советник руководителя ОП;
  • Александр Дьяков – заместитель начальника штаба ВМС ВСУ;
  • Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;
  • Юрий Ковбаса  – представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в секторе безопасности и обороны (по согласию);
  • Георгий Кузьмичев – офицер протокола главнокомандующего ВСУ;
  • Олег Луговский – первый заместитель председателя СВР;
  • Евгений Острянский – заместитель начальника Генштаба ВСУ;
  • Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;
  • Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МОУ;
  • Андрей Фомин – начальник отдела международного права Генштаба ВСУ;
  • Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ;
  • Александр Шерихов – старший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ;
  • Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ.

Предыстория:

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  • Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.
  • Издание Independent Turkce сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле – 23 или 24 июля.
  • В Кремле заявили, что РФ "подтверждает свою заинтересованность в проведении третьего раунда переговоров по Украине", но отметили, что "предстоит обмен мнениями по меморандумам Москвы и Киева, которые пока являются диаметрально противоположными.
  • 22 июля Зеленский сообщил, что украинскую делегацию для переговоров с российской стороной в Турции возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

ЗеленскийпереговорыТурция
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