Умеров, Кислица, Скибицкий и еще одиннадцать: стало известно, кто едет на переговоры в Стамбул
Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе с международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, который должен состояться 23 июля в Стамбуле.
Источник: указ №539/2025
Детали: Главой делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В состав делегации вошли представители ОП, Министерства иностранных дел, Вооруженных сил, СБУ, разведки, Верховной Рады и других структур.
Согласно документу, главе делегации разрешено менять ее состав и привлекать экспертов и работников государственных органов по согласованию с президентом. Директивы делегации утверждены отдельно (секретно).
Состав делегации:
- Рустем Умеров – секретарь СНБО, глава делегации;
- Александр Бевз – советник руководителя ОП;
- Александр Дьяков – заместитель начальника штаба ВМС ВСУ;
- Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел;
- Юрий Ковбаса – представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в секторе безопасности и обороны (по согласию);
- Георгий Кузьмичев – офицер протокола главнокомандующего ВСУ;
- Олег Луговский – первый заместитель председателя СВР;
- Евгений Острянский – заместитель начальника Генштаба ВСУ;
- Александр Поклад – заместитель председателя СБУ;
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника ГУР МОУ;
- Андрей Фомин – начальник отдела международного права Генштаба ВСУ;
- Алексей Шевченко – заместитель начальника Генштаба ВСУ;
- Александр Шерихов – старший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ;
- Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных сил ВСУ.
Предыстория:
- Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.
- Издание Independent Turkce сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле – 23 или 24 июля.
- В Кремле заявили, что РФ "подтверждает свою заинтересованность в проведении третьего раунда переговоров по Украине", но отметили, что "предстоит обмен мнениями по меморандумам Москвы и Киева, которые пока являются диаметрально противоположными.
- 22 июля Зеленский сообщил, что украинскую делегацию для переговоров с российской стороной в Турции возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.