Источники: Основная задача делегации в Стамбуле - организация встречи Зеленского и Путина
Среда, 23 июля 2025, 13:44
Основная задача украинской делегации, которая отправилась в Стамбул на переговоры с представителями государства агрессора, - организация прямой встречи президента Владимира Зеленского и лидера Кремля Владимира Путина.
Источник: собеседники "Украинской правды" в составе делегации
Детали: Основная задача, кроме гуманитарного трека, - организация встречи лидеров Украины и РФ, сообщили источники УП.
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Предыстория:
- Очередной раунд украинско-российских переговоров в турецком Стамбуле запланирован на 19:00 23 июля.
- Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что встреча в Стамбуле является элементом подготовки к возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.
- Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе в Стамбуле 23 июля с международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.
- Главой делегации был назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В состав делегации вошли представители ОП, Министерства иностранных дел, Вооруженных сил, СБУ, разведки, Верховной Рады и других структур.