Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Источники: Основная задача делегации в Стамбуле - организация встречи Зеленского и Путина

Валентина РоманенкоСреда, 23 июля 2025, 13:44
Источники: Основная задача делегации в Стамбуле - организация встречи Зеленского и Путина
коллаж УП

Основная задача украинской делегации, которая отправилась в Стамбул на переговоры с представителями государства агрессора, - организация прямой встречи президента Владимира Зеленского и лидера Кремля Владимира Путина.

Источник: собеседники "Украинской правды" в составе делегации

Детали: Основная задача, кроме гуманитарного трека, - организация встречи лидеров Украины и РФ, сообщили источники УП.

Реклама:

Предыстория:

  • Очередной раунд украинско-российских переговоров в турецком Стамбуле запланирован на 19:00 23 июля.
  • Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что встреча в Стамбуле является элементом подготовки к возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.
  • Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе в Стамбуле 23 июля с международными партнерами и представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.
  • Главой делегации был назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В состав делегации вошли представители ОП, Министерства иностранных дел, Вооруженных сил, СБУ, разведки, Верховной Рады и других структур.

переговорыЗеленскийПутинвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генпрокурор о вероятных делах против Кривоноса и Клименко: Не исследовал этот вопрос
Черногоренко покидает пост заместителя министра обороны с цифровизации
Зеленский собрал антикоррупционеров и силовой блок – показал совместное фото и заявил о конструктиве
В ОЭСР предупредили Банковую о последствиях для оборонных инвестиций в Украину из-за НАБУ
В фонде "Возрождение" призвали отменить закон о НАБУ и САП
Аудит уголовных производств: закрыто уже 7 тысяч из 21 тысячи дел – Кравченко
Все новости...
переговоры
В Кремле заявили, что переговоры в Стамбуле – это часть подготовки к встрече Зеленского и Путина
Переговоры в Стамбуле запланированы на 19:00 – СМИ
Умеров, Кислица, Скибицкий и еще одиннадцать: стало известно, кто едет на переговоры в Стамбул
Последние новости
15:53
боксЕму стоит завершить карьеру: известный промоутер дал совет Усику
15:31
фотоНа трассе в Запорожской области построили туннель против дронов
15:30
Фильм об украинской коррупции "За победу!" покажут на кинофестивале в Торонто
15:17
фотоКравченко об избиении сотрудников НАБУ во время обысков: Открыто уголовное производство
15:16
Чтобы не плакать, мы смеялись: мемы о НАБУбу, Зеленском и скандальном законе №12414
15:15
Украина готова выкупить все дроны-перехватчики у отечественных производителей
15:10
Генпрокурор о вероятных делах против Кривоноса и Клименко: Не исследовал этот вопрос
15:09
Вице-премьер Качка заверил Еврокомиссию, что Украина не отступает от курса на евроинтеграцию
14:55
Умерла 96-летняя связная ОУН Лидия Тиховлиз, отбывшая 8 лет советских лагерей
14:43
баскетбол"Днепр" получил соперника в квалификации Кубка Европы ФИБА
Все новости...
Реклама:
Реклама: