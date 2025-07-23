Источники: Основная задача делегации в Стамбуле - организация встречи Зеленского и Путина

Основная задача украинской делегации, которая отправилась в Стамбул на переговоры с представителями государства агрессора, - организация прямой встречи президента Владимира Зеленского и лидера Кремля Владимира Путина.

Источник: собеседники "Украинской правды" в составе делегации

Детали: Основная задача, кроме гуманитарного трека, - организация встречи лидеров Украины и РФ, сообщили источники УП.

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