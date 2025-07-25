“Ночью бьют русские, днем – свои”. Почему Зеленский решил не бороться с коррупцией, а победить борцов с коррупцией?

28 жовтня 2019 року. Після кількох місяців на посаді президент Володимир Зеленський приїхав до НАБУ, щоб виступити перед детективами:

"Головне питання, чому я приїхав до вас з колегами, – щоб вас зарядити цією енергією, щоб ви розуміли: ми на вас впливати не будемо і не хочемо, але ми дуже хочемо як люди, які представляють суспільство, я, як обраний президент, дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі топкорупціонери дійсно отримали заслужені вироки. Тому що нам суспільство вже ніколи це не пробачить".

22 липня 2025 року. Президент Зеленський на шостому році перебування на посаді ухвалює рішення ліквідувати незалежний статус НАБУ і САП, підпорядкувавши їх генеральному прокурору, якого призначає президент за згодою Ради.

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"Слуга народу" вже давно не є монобільшістю у парламенті, тому за це рішення, як і за призначення нового Кабміну, депутати президентської фракції голосують у коаліції з проросійськими депутатами від ОПЗЖ та Юлії Тимошенко.

В який момент "ми повернули не туди"? Що змусило президента ухвалити рішення про ліквідацію незалежної антикорупційної вертикалі? І як це пов'язано з тим, що топ-корупціонерами, яких у своїй промові шестирічної давнини пропонував саджати Зеленський, можуть виявитись його друзі?

"Чернишоу". Захід НАБУ і САП в коло президента

За місяць перед карколомними подіями довкола знищення самостійності антикорупційної інфраструктури, президент Зеленський був вимушений рятувати друга своєї родини і за збігом обставин віцепрем'єра та міністра єдності Олексія Чернишова від підозри НАБУ і САП.

Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

У червні "Українська правда" розповідала як саме Чернишов намагався втекти. Численні співрозмовники УП у правоохоронних органах та в оточенні президента розповідають, що питанням повернення Чернишова за дорученням Зеленського довелося займатись Головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Сталося це після того, як міністр єдності на заклики повернутися відповів: "Я не бачу свого майбутнього в Україні".

З української сторони кордону Чернишова у супроводі гурівців чекали співробітники іншої спецслужби – СБУ. І перші, і другі силовики мали гарантувати Чернишову, що його не арештують детективи НАБУ і прокурори САП на в'їзді в Україну, і він не опиниться у СІЗО.

Очевидний маркер того, що президент не лише не підтримував НАБУ і САП у справі Чернишова, а й протидіяв роботі правоохоронців з'явився вже під час судового засідання з обрання запобіжного заходу віцепрем’єру. Бо після отримання підозри у корупції його не просто не звільнили, а навпаки – листом на той момент прем'єр-міністра Шмигаля (повністю залежного президенту) аргументували у суді важливість його перебування на високій посаді.

Щоправда, рівно за два тижні після цього засідання Чернишова все одно звільнили, а його Міністерство єдності ліквідували під час зміни складу уряду.

Таким чином, або президент хотів продемонструвати публічно: ніякі підозри від НАБУ і САП не можуть вплинути на його рішення. Або ж за ці два тижні Чернишов виконав всю важливу роботу по єдності українців і його посада втратила актуальність.

Активна фаза непублічного протистояння між президентом та антикорупційним блоком почалася саме зі справи Чернишова. Все, що відбувалось до того, можна назвати дрібними непорозуміннями, спробами контролювати незалежні органи через вплив на тих чи інших посадовців або саботаж їх роботи через інших правоохоронців.

Саме справа Чернишова продемонструвала не тільки суспільству, а й самій владі, наскільки безпорадною може виявитись вся на перший погляд всеохоплююча владна вертикаль, коли детективи НАБУ і прокурори САП дотягуються до одного з представників цієї самої вертикалі.

(Про те, якого тиску після початку роботи над матеріалом про Чернишова зазнала "Українська правда", ми розкажемо в окремій публікації.)

Політична небезпека, яка не потрібна президенту Зеленському ані у випадку, якщо війна з Росією триватиме, ані у випадку, якщо вона зупиниться і доведеться оперативно переобиратися на другий термін.

Корупційні справи проти найближчого оточення, очевидно, можуть стрімко потягнути рейтинг довіри до першої особи стрімко вниз. Як це вже було у випадку з попереднім очільником держави Петром Порошенком.

За даними співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах, у розпал скандалу довкола справи Чернишова в Офісі президента відбулася низка нарад за участю керівників підконтрольних владі правоохоронних органів.

Зокрема, з боку керівництва держави лунали закиди до правоохоронців у відсутності компромату на антикорупційні органи. Після цього почались заходи ДБР стосовно ДТП за участі співробітників НАБУ, які вони раптом вирішили провести в один день із заходами СБУ по ліквідації російського впливу на окремих працівників антикорупційних органів. Попри те, що одне із ДТП відбулося у далекому 2021-ому році.

Наші співрозмовники розповідають, що керівникам підконтрольних ОП силових відомств була поставлена задача зробити все можливе, щоб знищити вплив НАБУ/САП.

Шурма. "Перший" з 5-6 менеджерів президента

19 грудня 2023 року автор цього матеріалу на підсумковій пресконференції президента поставив Зеленському питання про членів його команди:

"Ми усвідомлюємо, що війна триває і що ми ще, на жаль, можемо програти, якщо окремі депутати, посадовці або чиновники будуть продовжувати використовувати свою владу в своїх інтересах, а не в інтересах суспільства. Тому я хочу у вас запитати, як ви вважаєте, що ви як президент можете і маєте зробити або кого замінити в своїй команді для того щоб наша держава стала сильнішою?".

У відповідь народився загальновідомий мем про 5-6 менеджерів:

"Що стосується моєї команди – якщо я позбавлюсь своєї команди, в мене вона невелика, 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкішими".

Ця розмова на пресконференції відбулася через 5 місяців після публікації резонансного розслідування редакції Бігус.Інфо про одного з цих самих 5-6 менеджерів, куратора Офісу президента Зеленського над всією економікою країни Ростислава Шурму. Розслідування про те, як держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації.

"Сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника керівника ОП Ростислава Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року. Хоча, імовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України".

"Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну кілька десятків "зелених" станцій потрапили під окупацію. Серед них – сонячні станції ТОВ "КД Енерджі 2", ПП "Нацпрод", ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС", розташовані у Запорізькій області".

З липня 2022 по липень 2023 року компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від державного підприємства "Гарантований покупець". При цьому зазначалось, що співвласником двох компаній був брат посадовця ОП Ростислава Шурми Олег Шурма.

Вже через місяць після публікації журналістів стало відомо, що НАБУ розслідує держвиплати окупованим станціям з орбіти Шурми. Але зазначені факти ніяк не вплинули на кадрові рішення президента. І навіть після травня 2024-го, коли НАБУ провело обшуки у цій справі, Шурма продовжував працювати заступником керівника Офісу президента аж до вересня того ж року.

За даними джерел "Української правди" у політичних та бізнесових колах, представники Держдепу США у 2024-му всерйоз почали розглядати введення санкцій проти Шурми за надмірний вплив на економіку всієї країни. І лише тому Шурма попросився у відставку. На думку співрозмовників УП серед політикуму, президент вважав свого менеджера з економіки жертвою політичного переслідування американців.

Нового "Шурму" президент так і не зміг знайти. І хоча частково його функції наразі виконує радник керівника Офісу президента та колишній банкір Юрій Каціон, Шурма продовжує залишатись членом наглядової ради від держави нафтогазового гіганта НАК "Нафтогаз України" навіть на відстані 1700 кілометрів від Києва і включається на засідання ради онлайн.

Після відставки Шурма, батько трьох неповнолітніх дітей, покинув Україну і поїхав до Німеччини, де від початку повномасштабного вторгнення проживала його родина.

Залишив країну і брат Ростислава Шурми Олег, отримавши підстави після народження третьої. Він також фігурант вищезгаданої справи НАБУ і САП.

За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, обидва брати не приїжджають в Україну. Хоча Ростислав, за інформацією джерел УП, відвідав українську конференцію з відновлення у Римі 10-11 липня.

Особистість Шурми, здавалося, почала забуватись українським суспільством. Однак, як стверджують співрозмовники "Української правди" серед народних депутатів, вранці 15 липня Шурма подзвонив одному із високопоставлених співробітників Офісу президента і повідомив, що за його адресою проживання у передмісті Мюнхена детективи НАБУ спільно з німецькими правоохоронцями провели обшуки і вилучили його телефон.

Це відбулося майже одразу після того як вщух скандал довкола найбільш високопосадового члену Кабінету міністрів, "запідозреного" НАБУ і САП у корупції. Того самого Чернишова.

За інформацією УП, обшуки у Шурми стали однією з останніх крапель терпіння для президента, який вже за тиждень публічно звинуватить НАБУ і САП у "неефективності" і підпише закон про суттєве обмеження незалежності цих органів.

Офіс президента турбує, що до слідчих дій у будинку Шурми залучені правоохоронці Німеччини, які, як відомо, не погоджуються на такі заходи без ретельної перевірки всіх належних законних підстав. А з огляду на те, що фігуранти перебувають за кордоном, справа набуває міжнародного масштабу. І якщо українських детективів та прокурорів можна дискредитувати або взяти під контроль за допомогою парламента та генерального прокурора, то німецьких – ні.

Міндіч. За крок від президента

Ще одне прізвище, яке все частіше лунає в ЗМІ – Тімур Міндіч, співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Згадка друга президента відбувається переважно у контексті енергетичної сфери державного управління і навіть виробництва дронів.

Джерела УП з оточення Міндіча розповідають, що він є тією людиною, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв відволіктися і "поговорити про життя".

У 2021-му автору цього матеріалу вдалося зафіксувати святкування дня народження президента Зеленського у квартирі Міндіча в компанії "кварталівців", попри карантинні обмеження (якщо забули, то був коронавірус, через вечірку під час якого, наприклад постраждав у Британії Борис Джонсон).

Цікаво, що єдиним представником Кабінету міністрів на тому заході був Олексій Чернишов.

"Я святкував день народження в своїй квартирі, яка знаходиться за адресою Грушевського, 9-а. Квартира пана Міндіча є в цьому ж домі. Пан Міндіч є комерційним директором студії "Квартал-95" і був ним до мого президентства. Пан Міндіч має прекрасні робочі теплі стосунки з акторами і авторами студії "Квартал-95". "Студія Квартал-95" разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома у своїй квартирі в свій день народження, зробили мені сюрприз і покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вгору і зайшов. Так, був крутий сюрприз", – розповів президент того ж року, відповідаючи на запитання автора цього матеріалу.

За рік до того у 2020-му автору цього матеріалу вдалося тричі зафіксувати, як Міндіч таємно відвідував Офіс президента.

"Я прийшов туди з приводу того, щоб допомогти і надати свою допомогу, як людина, як товариш, як громадянин, у зв’язку з коронавірусом. У мене є досвід організації доставки пакетів, продуктів і так далі", – відповідав тоді на питання Міндіч.

Після вторгнення Росії 2022-го Міндіч не лише не випав із близького кола спілкування першої особи, а навпаки, за інформацією УП, набув ще більшого статусу.

Близькі стосунки, за свідченнями джерел у політичних та бізнесових колах, нерідко дозволяють Міндічу звертатись з особистими проханнями до президента. Серед таких прохань називаються вплив на призначення та курування тих чи інших державних питань без надання безпосередньо Міндічу жодних відповідних офіційних посад.

На початку червня цього року НАБУ затримало родича Міндіча при спробі втекти з України. Його звинувачують у розкраданнях на тендерах "Харківобленерго" ціною 664 мільйонів гривень.

Останні декілька місяців прізвище Міндіча почало активно лунати в контексті виробництва дронів. А це майже необмежений ринок, оскільки до фінансування почали залучати не лише українські гроші, а й кошти міжнародних партнерів.

Цього тижня УП з посиланням на впливового співрозмовника антикорорганах вже писала, що НАБУ і САП готують підозру Міндічу. І саме з цим джерело також пов’язувало активну протидію президента антикорупційним органам, яка розпочалась на початку тижня і призвела до протестів на вулицях: "А загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу".

За інформацією джерел "Української правди" у бізнесових колах, співробітникам НАБУ і САП навіть вдалося задокументувати Міндіча у квартирі за тією саме адресою, де 5 років тому і відбулося святкування дня народження президента. Співрозмовники переконують, що на записах може бути і сам президент. Щоправда, жодної інформації від правоохоронців стосовно цих плівок немає, тому не зрозуміло чи стосувались розмови Міндіча корупційних оборудок.

Якщо боротьба з НАБУ і САП на найвищому рівні не завадить правоохоронцями довести ці справи до кінця. І якщо Міндіч таки отримає підозру, то це, відповідно, буде найближча до президента Зеленського людина, яка отримає не просто офіційне звинувачення у корупції, а звинувачення у корупції під час великої війни і за рахунок великої війни.

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"Вночі б'ють росіяни. Вдень – свої", – сказав один із співробітників НАБУ після обшуку СБУ. Заходи СБУ і ДБР почались цього понеділка одразу після тривалої повітряної атаки країни-агресора по Україні.

Про те, що обидві структури від самого створення перебувають під шаленим тиском, ні для кого не новина. Адже більшість фігурантів справ – це або топ-посадовці, або впливові діячі. Але це вперше, коли до окремих співробітників, попри відсутність спротиву, було застосовано силу під час обшуків. Ба більше: під час брифінгу у вівторок директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що у медичних закладах, куди постраждалі співробітники зверталися, щоб зафіксувати отримані травми, їм відмовляли. За оперативною інформацією Кривоноса, з медзакладами попередньо "попрацювали" представники влади.

І хоча джерела "Української правди" у правоохоронних органах зазначають, що, зокрема у СБУ дійсно були підстави реагувати на незаконну діяльність окремих співробітників НАБУ, проте ані цих фактів ані інших публічних звинувачень, вочевидь, не може бути достатньо, щоб аргументувати знищення незалежності антикорупційної вертикалі під оплески депутатів президентської фракції.

Куди більшою "провиною" НАБУ і САП може бути їх спроба притягнути до відповідальності топів з оточення президента.