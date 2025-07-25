Удар по Харькову 24 июля: в больницах остаются 5 пострадавших, среди них дети
Пятница, 25 июля 2025, 11:49
После российского удара управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова 24 июля в больницах остаются 5 пострадавших, среди них годовалый ребенок и 17-летний подросток.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "В больницах остаются 5 пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки Харькова.
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Среди пациентов – 2 детей в возрасте 1 год и 17 лет".
Детали: Отмечается, что женщина, которую ранее госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас стабильна. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Всем пострадавшим предоставляется полный объем медицинской помощи.
Что предшествовало:
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- В четверг утром российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова. Мэр города Игорь Терехов сообщал о 42 пострадавших.
- По словам Терехова, попадание было рядом с многоэтажным домом, где загорелись около 15 авто. Также разрушены трансформаторная подстанция и швейное предприятие.
- Прокуратура показала видео, на котором запечатлены первые минуты сразу после российской бомбардировки центра Харькова 24 июля.