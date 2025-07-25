Удар по Харькову 24 июля: в больницах остаются 5 пострадавших, среди них дети

После российского удара управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова 24 июля в больницах остаются 5 пострадавших, среди них годовалый ребенок и 17-летний подросток.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В больницах остаются 5 пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки Харькова.

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Среди пациентов – 2 детей в возрасте 1 год и 17 лет".

Детали: Отмечается, что женщина, которую ранее госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас стабильна. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Всем пострадавшим предоставляется полный объем медицинской помощи.

Что предшествовало:

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