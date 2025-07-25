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Удар по Харькову 24 июля: в больницах остаются 5 пострадавших, среди них дети

Анастасия ПроцПятница, 25 июля 2025, 11:49
Удар по Харькову 24 июля: в больницах остаются 5 пострадавших, среди них дети
последствия русского удара по Харькову 24 июля. фото: ГСЧС

После российского удара управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова 24 июля в больницах остаются 5 пострадавших, среди них годовалый ребенок и 17-летний подросток.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов 

Прямая речь: "В больницах остаются 5 пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки Харькова. 

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Среди пациентов – 2 детей в возрасте 1 год и 17 лет".

Детали: Отмечается, что женщина, которую ранее госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас стабильна. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Всем пострадавшим предоставляется полный объем медицинской помощи.

Что предшествовало:

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  • В четверг утром российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по центральной части Харькова. Мэр города Игорь Терехов сообщал о 42 пострадавших.
  • По словам Терехова, попадание было рядом с многоэтажным домом, где загорелись около 15 авто. Также разрушены трансформаторная подстанция и швейное предприятие.
  • Прокуратура показала видео, на котором запечатлены первые минуты сразу после российской бомбардировки центра Харькова 24 июля.

Харьковроссийско-украинская войнажертвы
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