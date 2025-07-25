Удар по Харкову 24 липня: у лікарнях залишаються 5 постраждалих, серед них діти

Після російського удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова 24 липня у лікарнях залишаються 5 потерпілих, серед них однорічна дитина та 17-річний підліток.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "У лікарнях залишаються 5 постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки Харкова.

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Серед пацієнтів – 2 дітей віком 1 рік і 17 років".

Деталі: Зазначається, що жінка, яку раніше госпіталізували у важкому стані, наразі стабільна. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається повний обсяг медичної допомоги.

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