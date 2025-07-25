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Удар по Харкову 24 липня: у лікарнях залишаються 5 постраждалих, серед них діти

Анастасія ПроцП'ятниця, 25 липня 2025, 11:49
Удар по Харкову 24 липня: у лікарнях залишаються 5 постраждалих, серед них діти
наслідки російського удару по Харкову 24 липня. фото: ДСНС

Після російського удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова 24 липня у лікарнях залишаються 5 потерпілих, серед них однорічна дитина та 17-річний підліток.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов 

Пряма мова: "У лікарнях залишаються 5 постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки Харкова. 

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Серед пацієнтів – 2 дітей віком 1 рік і 17 років".

Деталі: Зазначається, що жінка, яку раніше госпіталізували у важкому стані, наразі стабільна. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається повний обсяг медичної допомоги.

Що передувало:

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  • У четвер вранці російські війська завдали удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про 42 постраждалих.
  • За словами Терехова, влучання було поряд з багатоповерховим будинком, де загорілися близько 15 авто. Також зруйновані трансформаторна підстанція та швейне підприємство.
  • Прокуратура показала відео, на якому відображені перші хвилини відразу після російського бомбардування центра Харкова 24 липня.

Харківросійсько-українська війнажертви
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