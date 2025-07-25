Удар по Харкову 24 липня: у лікарнях залишаються 5 постраждалих, серед них діти
П'ятниця, 25 липня 2025, 11:49
Після російського удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова 24 липня у лікарнях залишаються 5 потерпілих, серед них однорічна дитина та 17-річний підліток.
Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "У лікарнях залишаються 5 постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки Харкова.
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Серед пацієнтів – 2 дітей віком 1 рік і 17 років".
Деталі: Зазначається, що жінка, яку раніше госпіталізували у важкому стані, наразі стабільна. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається повний обсяг медичної допомоги.
Що передувало:
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- У четвер вранці російські війська завдали удару керованими авіабомбами по центральній частині Харкова. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про 42 постраждалих.
- За словами Терехова, влучання було поряд з багатоповерховим будинком, де загорілися близько 15 авто. Також зруйновані трансформаторна підстанція та швейне підприємство.
- Прокуратура показала відео, на якому відображені перші хвилини відразу після російського бомбардування центра Харкова 24 липня.