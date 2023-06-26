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Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала

"Украинская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 18:13
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала

Суд по убийству журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, который длится уже почти 3 года, начинается с начала.

Источник: корреспондент УП из суда; комментарий Офиса генпрокурора

Подробности: Двое из трех присяжных не могут участвовать в суде. Один из них мобилизован в ряды Национальной гвардии, другая уехала за границу. Поэтому в сентябре 2022 года их уволили.

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Новый состав присяжных был отобран 2 июня 2023 года. Туда вошел один присяжный, оставшийся от предыдущего состава и один, который был среди запасных.

Из-за смены присяжных рассмотрение дела должно начаться с самого начала. Пока оно еще не запустилось.

Заседание, которое было назначено на 23 июня, перенесли из-за того, что на него приехала только одна из трех обвиняемых – Юлия Кузьменко. Яна Дугарь, как стало известно в суде, находится на учениях. Причину, по которой не явился Андрей Антоненко, не объявляли, однако прокурору предоставили документы, объясняющие отсутствие подсудимого.

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Следующее заседание назначено на 21 августа.

Что было раньше: Во время большой войны у всех обвиняемых, двое из которых являются действующими военными – Антоненко и Дугарь – нет мер пресечения.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • В 2017 году журналисты выпустили собственное расследование, в котором установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину заложили взрывчатку, находились подозрительные автомобили. Водителем одной из них был бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко. Кроме того, сотрудники Службы безопасности "почистили" один из серверов с видео вблизи дома Шеремета.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. В августе 2020 суд назначил дело к рассмотрению. По требованию обвиняемых в суде участвуют присяжные. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
  • Вероятные заказчики убийства названы не были. Расследование относительно них выделено в другое дело и продолжается.

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Темы: Дело Шеремета
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