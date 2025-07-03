Министр обороны Польши о поставках оружия Украине: Жаль, что американцы принимают такое решение
Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил сожаление по поводу того, что США приостановили предоставление Украине боеприпасов и ракет.
Источник: Косиняк-Камыш во время пресс-конференции в Варшаве, цитирует "Укринформ"
Детали: Как отметил Косиняк-Камыш, это решение не является для Польши "хорошей информацией". Ведь Украина защищается от России, поэтому нужно ее поддерживать, чтобы она выстояла.
По его словам, европейские страны пытаются увеличить усилия для поддержки Украины.
Прямая речь Косиняка-Камыша: "Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот".
Он констатировал, что со стороны РФ нет доброй воли заключать перемирие и прекращать огонь.
Прямая речь Косиняка-Камыша: "Тем более нужно и в дальнейшем со всей решимостью поддерживать Украину, что в интересах Польши и Европы".
Что предшествовало:
- Во вторник в американских СМИ появились сообщения, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.
- В Минобороны Украины прокомментировали, что не получали официальных сообщений о приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной оборонной помощи.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановке поставок.
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление администрации США заботиться в первую очередь о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.
- Государственный департамент США отрицает свою причастность к любым решениям по поставкам военной помощи в Украину.