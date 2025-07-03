Министр обороны Польши о поставках оружия Украине: Жаль, что американцы принимают такое решение

Вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил сожаление по поводу того, что США приостановили предоставление Украине боеприпасов и ракет.

Источник: Косиняк-Камыш во время пресс-конференции в Варшаве, цитирует "Укринформ"

Детали: Как отметил Косиняк-Камыш, это решение не является для Польши "хорошей информацией". Ведь Украина защищается от России, поэтому нужно ее поддерживать, чтобы она выстояла.

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По его словам, европейские страны пытаются увеличить усилия для поддержки Украины.

Прямая речь Косиняка-Камыша: "Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот".

Он констатировал, что со стороны РФ нет доброй воли заключать перемирие и прекращать огонь.

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Прямая речь Косиняка-Камыша: "Тем более нужно и в дальнейшем со всей решимостью поддерживать Украину, что в интересах Польши и Европы".

Что предшествовало: