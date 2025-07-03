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Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова

Ирина БалачукЧетверг, 3 июля 2025, 12:14
Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова
Министр национального единства Алексей Чернышов. Фото из его Facebook

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал письмо на имя адвоката вице-премьер-министра –  министра национального единства Алексея Чернышова, в котором объяснил, почему Чернышова не стоит отстранять от должности. Это письмо защита министра использовала в суде, как аргумент против отстранения.

Источник: письмо Шмыгаля, имеющееся в распоряжении "Украинской правды"

Детали: В письме на имя Александра Тананакина говорится, что это ответ на запрос защиты. Интересно, что запрос был подан 1 июля и письмо-ответ также датировано 1 июля.

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В документе Шмыгаль разъясняет, на каких должностях обязанности Чернышова в его отсутствие могут выполнять другие люди, а на каких его заменить невозможно.

Дословно из письма-ответа Шмыгаля: "В случае отсутствия вице-премьер-министра – министра национального единства Украины Чернышова А.Н. его полномочия осуществляются вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий –министром цифровой трансформации Федоровым М. А.

Для осуществления полномочий вице-премьер-министра – министра национального единства Украины Чернышева А. Н. как руководителя Министерства национального единства ... министр определяет распределение полномочий министра между заместителями министра, которые они осуществляют в случае его отсутствия".

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Детали: В то же время Шмыгаль отмечает, что "ни Конституция Украины, ни упомянутые законы не определяют возможности передачи другому члену правительства соответствующих полномочий министра как члена правительства (внесение на рассмотрение Кабмина программных документов, принятие решений на заседаниях правительства путем голосования и т.д.)".

Премьер напомнил, что согласно закону "члены Кабинета министров несут личную ответственность за состояние дел в порученных им сферах государственного управления", а также "исключительно член правительства имеет право принимать участие в голосовании во время принятия решений Кабинетом министров".

"В связи с этим считаем, что отстранение от должности Чернышова А.Н. негативно повлияет на работу правительства в целом и Миннацединства в частности", – говорится в письме-ответе Шмыгаля. 

 
 

Знать больше: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

Предыстория:

  • 27 июня ВАКС назначил Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.
  • Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
  • 2 июля стало известно, что за Чернышова внесли залог 120 миллионов гривен.
  • В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.

Чернышев АлексейШмыгальсуд
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