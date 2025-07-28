Общественные организации и СМИ требуют возобновить трансляции заседаний Верховной Рады

Более 50 общественных организаций и медиа призывают Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременно публиковать повестки дня.

Источник: движение "Чесно"

Дословно: "Это - базовое условие прозрачности, которое имеет особое значение сейчас. Ведь уже на ближайшем заседании депутаты будут рассматривать чрезвычайно важный законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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Эти решения влияют на антикоррупционную реформу, поддержку Украины на международной арене и евроинтеграцию. Именно поэтому общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично".

Детали: По словам подписантов, прозрачность принятия решений является основой доверия парламента.

ОО и журналисты требуют восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады - начиная со следующего.

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Их заявление является открытым для подписания.

Предыстория: