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Общественные организации и СМИ требуют возобновить трансляции заседаний Верховной Рады

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 июля 2025, 11:12
Общественные организации и СМИ требуют возобновить трансляции заседаний Верховной Рады
Верховная Рада. иллюстративное фото из Facebook

Более 50 общественных организаций и медиа призывают Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале "Рада" и заблаговременно публиковать повестки дня.

Источник: движение "Чесно"

Дословно: "Это - базовое условие прозрачности, которое имеет особое значение сейчас. Ведь уже на ближайшем заседании депутаты будут рассматривать чрезвычайно важный законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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Эти решения влияют на антикоррупционную реформу, поддержку Украины на международной арене и евроинтеграцию. Именно поэтому общество должно иметь возможность в режиме реального времени видеть, как голосуют народные депутаты и какую позицию озвучивают публично".

Детали: По словам подписантов, прозрачность принятия решений является основой доверия парламента.

ОО и журналисты требуют восстановить онлайн-трансляции пленарных заседаний Верховной Рады - начиная со следующего.

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Их заявление является открытым для подписания.

Предыстория:

  • 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
  • После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
  • 24 июля законопроект №13533 президента по поводу полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.
  • Заседание для рассмотрения президентского законопроекта, которым Зеленский обещает обеспечить антикоррупционным органам Украины независимость, планируется на 31 июля.

Верховная РадаНАБУАнтикоррупционная прокуратуразаконодательство
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