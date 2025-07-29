РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: три человека погибли, 18 ранены
Войска РФ 29 июля нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. В ведомстве информируют о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.
Источник: сообщение Сухопутных войск ВСУ
Дословно: "29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь".
Детали: Там добавляют, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование.
"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности", – заверили военные.
Что предшествовало:
- Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
- В тот же день Драпатий подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.
- Ранее Драпатий заявил, что остается в строю.
- Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил Михаила Драпатого командующим объединенных сил и отметил, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах.