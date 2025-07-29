РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: три человека погибли, 18 ранены

Войска РФ 29 июля нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. В ведомстве информируют о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

Источник: сообщение Сухопутных войск ВСУ

Дословно: "29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Детали: Там добавляют, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности", – заверили военные.

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