Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: три человека погибли, 18 ранены

Татьяна ОлейникВторник, 29 июля 2025, 23:13
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: три человека погибли, 18 ранены
Фото иллюстративное - getty images

Войска РФ 29 июля нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. В ведомстве информируют о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

Источник: сообщение Сухопутных войск ВСУ

Дословно: "29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Реклама:

Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21.30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Детали: Там добавляют, что для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины и назначено служебное расследование.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности", – заверили военные.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 

  • Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
  • В тот же день Драпатий подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.
  • Ранее Драпатий заявил, что остается в строю.
  • Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил Михаила Драпатого командующим объединенных сил и отметил, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах.

российско-украинская войнабоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: три человека погибли, 18 ранены
"Будет работать безупречно": Свириденко прокомментировала мораторий о проверке бизнеса
Bihus.Info: Фигурантка дела Чернышова строит элитные особняки в Козине
Зеленский говорил с Радой о своем законопроекте относительно НАБУ и САП. В четверг обещает результат
Российский миллиардер проиграл суд в Британии – санкции против него остаются
В ЕС рассказали о требованиях фон дер Ляйен на переговорах с Зеленским по "антикору"
Все новости...
Ермак, Буданов и Залужный в Альпах сбрасывают Зеленского: в ГУР рассказали о новом фейке от россиян
Генштаб: На фронте произошло 139 столкновений с начала суток
Трамп дал России 10 дней на прекращение огня. Если нет – наложит тарифы
Последние новости
23:53
Трамп разрешил Nvidia продать 300 тысяч чипов Китаю
23:50
Как собрать букет и корзину на Спаса: объясняет священник
23:35
футболНе почувствовали: Динамо снова разгромило Хамрун и вышло в следующий этап квалификации ЛЧ
23:26
Экспорт российской нефти снизился за последние несколько месяцев
23:13
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск: три человека погибли, 18 ранены
22:59
Британия отвергла обвинения Фицо во вмешательстве в выборы в Словакии
22:34
Крупнейшие страны-продавцы алкоголя в ЕС стремятся избежать пошлин США на свои напитки
22:28
Генштаб: На фронте произошло 139 столкновений с начала суток
22:14
Ученые нашли отпечаток ладони 4000 лет на артефакте из Египта: кто его оставил
22:09
картаВоенные предупреждают о риске окружения под Покровском и Мирноградом
Все новости...
Реклама:
Реклама: