Уничтожение независимости НАБУ и САП: депутат Костюк заявил о выходе из "Слуги народа"

Народный депутат Дмитрий Костюк заявил о выходе из парламентской фракции "Слуга народа" из-за принятия закона, который предусматривает уничтожение независимости НАБУ и САП.

Источник: заседание Верховной Рады 31 июля

Прямая речь Костюка: "Я выхожу из депутатской фракции "Слуга народа". Это моя реакция на наше голосование на прошлой неделе. Я вышел на Майдан в первую ночь Революции Достоинства. Это было как будто вчера. Я помню наши эмоции и это наши стремления. Всегда был за европейский выбор Украины: "Прочь от Москвы". И именно Революция Достоинства ценой жизней лучших наших соотечественников сделала этот цивилизационный выбор.

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Есть много вопросов к НАБУ и САП, но именно создание антикоррупционной инфраструктуры стало главным результатом Революции достоинства".

Детали: Нардеп заявил, что будет голосовать за президентский законопроект, который предусматривает возвращение независимости НАБУ и САП.

Контекст: Костюк голосовал "за" принятие закона, согласно которому антикоррупционные органы стали зависимыми от решений генерального прокурора.

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Справочно: Дмитрий Костюк был избран в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2019 году по округу №65 в Житомирской области.

Предыстория: