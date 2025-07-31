Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Уничтожение независимости НАБУ и САП: депутат Костюк заявил о выходе из "Слуги народа"

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловЧетверг, 31 июля 2025, 12:36
Уничтожение независимости НАБУ и САП: депутат Костюк заявил о выходе из Слуги народа
дмитрий Костюк, фото: facebook

Народный депутат Дмитрий Костюк заявил о выходе из парламентской фракции "Слуга народа" из-за принятия закона, который предусматривает уничтожение независимости НАБУ и САП.

Источник: заседание Верховной Рады 31 июля

Прямая речь Костюка: "Я выхожу из депутатской фракции "Слуга народа". Это моя реакция на наше голосование на прошлой неделе. Я вышел на Майдан в первую ночь Революции Достоинства. Это было как будто вчера. Я помню наши эмоции и это наши стремления. Всегда был за европейский выбор Украины: "Прочь от Москвы". И именно Революция Достоинства ценой жизней лучших наших соотечественников сделала этот цивилизационный выбор.

Реклама:

Есть много вопросов к НАБУ и САП, но именно создание антикоррупционной инфраструктуры стало главным результатом Революции достоинства".

Детали: Нардеп заявил, что будет голосовать за президентский законопроект, который предусматривает возвращение независимости НАБУ и САП.

Контекст: Костюк голосовал "за" принятие закона, согласно которому антикоррупционные органы стали зависимыми от решений генерального прокурора.

РЕКЛАМА:

Справочно: Дмитрий Костюк был избран в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2019 году по округу №65 в Житомирской области.

Предыстория:

  • Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.
  • Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект. По его словам, этот документ обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
  • В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что законопроект Зеленского восстановит все полномочия и гарантии независимости для НАБУ и САП.

Верховная РадаСлуга народаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП
фотоВ результате российского удара по Киеву погибли 8 человек, среди них ребенок; пострадали еще 124
Уничтожение независимости НАБУ и САП: депутат Костюк заявил о выходе из "Слуги народа"
Полиция завершила расследование "нападения" на Макарова: он сам нанес себе ранения
Возвращение независимости НАБУ и САП: заседание Рады транслируют в прямом эфире
фотоВозле Рады митингуют за возвращение независимости НАБУ и САП
Все новости...
Верховная Рада
Возвращение независимости НАБУ и САП: заседание Рады транслируют в прямом эфире
Возле Рады митингуют за возвращение независимости НАБУ и САП
Стефанчук: Заседания парламента не транслируются в прямом эфире "из соображений безопасности"
Последние новости
13:46
Россияне повредили Национальную киностудию имени Довженко в Киеве
13:31
футболЗавершить начатое: превью ответного матча "Шахтера" против "Бешикташа"
13:29
В результате атаки РФ на Киев пострадали супруги – журналистка hromadske и декан Киево-Могилянки
13:26
В этом сезоне больше всего арбузов выращивают на Полтавщине
13:15
Воздушные силы об особенностях атаки РФ на Киев: ракеты летели с Курщины на сверхнизких высотах
13:15
Рада приняла закон о возвращении независимости НАБУ и САП
13:14
В Киеве атака РФ повредила трансформаторную подстанцию в Киеве
13:13
фотоВ результате российского удара по Киеву погибли 8 человек, среди них ребенок; пострадали еще 124
13:00
Компанія Веревського збирається викупити акції міноритаріїв "Кернел"
12:37
Силы обороны юга: Враг не захватил Каменское, в окрестностях есть украинские позиции
Все новости...
Реклама:
Реклама: