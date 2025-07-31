Уничтожение независимости НАБУ и САП: депутат Костюк заявил о выходе из "Слуги народа"
Народный депутат Дмитрий Костюк заявил о выходе из парламентской фракции "Слуга народа" из-за принятия закона, который предусматривает уничтожение независимости НАБУ и САП.
Источник: заседание Верховной Рады 31 июля
Прямая речь Костюка: "Я выхожу из депутатской фракции "Слуга народа". Это моя реакция на наше голосование на прошлой неделе. Я вышел на Майдан в первую ночь Революции Достоинства. Это было как будто вчера. Я помню наши эмоции и это наши стремления. Всегда был за европейский выбор Украины: "Прочь от Москвы". И именно Революция Достоинства ценой жизней лучших наших соотечественников сделала этот цивилизационный выбор.
Есть много вопросов к НАБУ и САП, но именно создание антикоррупционной инфраструктуры стало главным результатом Революции достоинства".
Детали: Нардеп заявил, что будет голосовать за президентский законопроект, который предусматривает возвращение независимости НАБУ и САП.
Контекст: Костюк голосовал "за" принятие закона, согласно которому антикоррупционные органы стали зависимыми от решений генерального прокурора.
Справочно: Дмитрий Костюк был избран в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2019 году по округу №65 в Житомирской области.
Предыстория:
- Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.
- Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект. По его словам, этот документ обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
- В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что законопроект Зеленского восстановит все полномочия и гарантии независимости для НАБУ и САП.