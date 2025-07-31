Знищення незалежності НАБУ і САП: депутат Костюк заявив про вихід зі "Слуги народу"
Народний депутат Дмитро Костюк заявив про вихід із парламентської фракції "Слуга народу" через ухвалення закону, який передбачає знищення незалежності НАБУ і САП.
Джерело: засідання Верховної Ради 31 липня
Пряма мова Костюка: "Я виходжу з депутатської фракції "Слуга народу". Це моя реакція на наше голосування минулого тижня. Я вийшов на Майдан в першу ніч Революції Гідності. Це було ніби вчора. Я памʼятаю наші емоції і це наші прагнення. Завжди був за європейський вибір України: "Геть від Москви". І саме Революція Гідності ціною життів кращих наших співвітчизників зробила цей цивілізаційний вибір.
Є багато запитань до НАБУ та САП, але саме створення антикорупційної інфраструктури стало головним результатом Революції гідності".
Деталі: Нардеп заявив, що голосуватиме за президентський законопроект, який передбачає повернення незалежності НАБУ та САП.
Контекст: Костюк голосував "за" ухвалення закону, згідно з яким антикорупційні органи стали залежними від рішень генерального прокурора.
Довідково: Дмитро Костюк був обраний до Верховної Ради на позачергових виборах у 2019 році по округу №65 на Житомирщині.
Передісторія:
- Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
- У багатьох містах України кілька днів поспіль після ухвалення цієї законодавчої ініціативи відбувалися акції протесту.
- Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт. За його словами, цей документ забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
- У Національному антикорбюро заявили, що законопроєкт Зеленського відновить усі повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.