Знищення незалежності НАБУ і САП: депутат Костюк заявив про вихід зі "Слуги народу"

Народний депутат Дмитро Костюк заявив про вихід із парламентської фракції "Слуга народу" через ухвалення закону, який передбачає знищення незалежності НАБУ і САП.

Джерело: засідання Верховної Ради 31 липня

Пряма мова Костюка: "Я виходжу з депутатської фракції "Слуга народу". Це моя реакція на наше голосування минулого тижня. Я вийшов на Майдан в першу ніч Революції Гідності. Це було ніби вчора. Я памʼятаю наші емоції і це наші прагнення. Завжди був за європейський вибір України: "Геть від Москви". І саме Революція Гідності ціною життів кращих наших співвітчизників зробила цей цивілізаційний вибір.

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Є багато запитань до НАБУ та САП, але саме створення антикорупційної інфраструктури стало головним результатом Революції гідності".

Деталі: Нардеп заявив, що голосуватиме за президентський законопроект, який передбачає повернення незалежності НАБУ та САП.

Контекст: Костюк голосував "за" ухвалення закону, згідно з яким антикорупційні органи стали залежними від рішень генерального прокурора.

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Довідково: Дмитро Костюк був обраний до Верховної Ради на позачергових виборах у 2019 році по округу №65 на Житомирщині.

Передісторія: