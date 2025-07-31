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Знищення незалежності НАБУ і САП: депутат Костюк заявив про вихід зі "Слуги народу"

Ангеліна Страшкулич, Станіслав ПогоріловЧетвер, 31 липня 2025, 12:36
Знищення незалежності НАБУ і САП: депутат Костюк заявив про вихід зі Слуги народу
Дмитро Костюк, фото: facebook

Народний депутат Дмитро Костюк заявив про вихід із парламентської фракції "Слуга народу" через ухвалення закону, який передбачає знищення незалежності НАБУ і САП.

Джерело: засідання Верховної Ради 31 липня

Пряма мова Костюка: "Я виходжу з депутатської  фракції "Слуга народу". Це моя реакція на наше голосування минулого тижня. Я вийшов на Майдан в першу ніч Революції Гідності. Це було ніби вчора. Я памʼятаю наші емоції і це наші прагнення. Завжди був за європейський вибір України: "Геть від Москви". І саме Революція Гідності ціною життів кращих наших співвітчизників зробила цей цивілізаційний вибір.

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Є багато запитань до НАБУ та САП, але саме створення антикорупційної інфраструктури стало головним результатом Революції гідності".

Деталі: Нардеп заявив, що голосуватиме за президентський законопроект, який передбачає повернення незалежності НАБУ та САП.

Контекст: Костюк голосував "за" ухвалення закону, згідно з яким антикорупційні органи стали залежними від рішень генерального прокурора.

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Довідково: Дмитро Костюк був обраний до Верховної Ради на позачергових виборах у 2019 році по округу №65 на Житомирщині.

Передісторія:

  • Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
  • У багатьох містах України кілька днів поспіль  після ухвалення цієї законодавчої ініціативи відбувалися акції протесту.
  • Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт. За його словами, цей документ забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
  • У Національному антикорбюро заявили, що законопроєкт Зеленського відновить усі повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.

Верховна РадаСлуга народуНАБУАнтикорупційна прокуратура
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